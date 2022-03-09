Mudurnu Devlet Hastanesi inşaatında sona gelindi

Bolu'da inşaatında sona gelinen 15 yataklı Mudurnu Devlet Hastanesinin yakın zamanda hizmete açılması planlanıyor.

Mudurnu- Bolu kara yolu üzerindeki arazide yapımı süren, içerisinde acil servis, poliklinikler, diş, evde bakım, röntgen, morg ve diyaliz birimlerinin bulunacağı hastane inşaatı, İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince denetlendi.

Hastane Müdürü Üzeyir Altuğ, geçen yıl inşaatına başlanan hastanenin hem Mudurnu hem de çevre ilçe ve köylere hizmet vereceğini söyledi.

İnşaatta sona gelindiğini bildiren Altuğ, "15 yataklı olarak hizmet verilecek hastanemizde her şey hazır. Sadece kesin kabul için yapılan çalışmaların eksik olup olmadığını kontrol ediyoruz. Bir iki ay içinde yeni hastanemizde hizmet vereceğiz. En güzeli de hastanemize bir diyaliz merkezi kurulmasıydı." dedi.