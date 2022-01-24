Mudurnu'dan kısa kısa
AA / İlhami Çetin - Haberler | Güncel
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde karla mücadele çalışması devam ediyor.
MUDURNU, BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde karla mücadele çalışması devam ediyor.
Kar kalınlığının yer yer 1 metreye yaklaştığı ilçede, tavuk kümeslerinin çatısının çökmemesi için işletme sahipleri yoğun çaba sarf ediyor.
Çatıdan alınan karlar, iş makinelerinin yardımıyla tarlalara dökülüyor.
Eski Osmanlı kasabası Mudurnu, karla bir başka güzelliğe büründü.
İlçeye gelen tatilciler, tarihi konakları ve eşsiz güzellikleri fotoğrafladı.