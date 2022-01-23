Mudurnu'da müstakil ev yangında hasar gördü - Haberler
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Mudurnu'da müstakil ev yangında hasar gördü

Mudurnu'da müstakil ev yangında hasar gördü
AA / İlhami Çetin - Haberler | Güncel

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

MUDURNU, BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Koğucak köyü Bürüncek Mahallesi'nde Cihan D'ye ait müstakil evin çatısında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Mudurnu ve Taşkesti Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangında evde hasar oluştu.

AA / İlhami Çetin - Son Dakika Haberleri

Mudurnu, İtfaiye, Yangın, Bolu, Güncel, Haber

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