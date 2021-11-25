Mudurnu'da evleri yanan yaşlı çifte kaymakamlık sahip çıktı - Haberler
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Mudurnu'da evleri yanan yaşlı çifte kaymakamlık sahip çıktı

AA / İlhami Çetin - Haberler | Güncel
Mudurnu'da evleri yanan yaşlı çifte kaymakamlık sahip çıktı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, 2 katlı evleri yanarak kullanılamaz hale gelen yaşlı çift, imam evine yerleştirildi.

BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, 2 katlı evleri yanarak kullanılamaz hale gelen yaşlı çift, imam evine yerleştirildi.

Güllüören köyünde çıkan yangında evsiz kalan Halit ve Sadiye Korkmaz çifti, kaymakamlığın talimatıyla kullanılmayan imam evine yerleştirilerek ihtiyaçları olan eşyalar karşılandı.

Sadiye Korkmaz, AA muhabirine, yangının ardından ilk defa evlerinin olduğu alana gittiğini ve iş makineleriyle düzeltilen enkaz alanını gördüğünü belirterek, "Tüm emeklerim yok oldu. Uçtu gitti." dedi.

Halit Korkmaz ise yanan evlerinden sadece bir derin dondurucunun kurtarılabildiğini vurgulayarak, "Başka bir şey çıkaramadık. Her şeyimiz vardı. Gelinimizin düğün eşyaları yandı. Bir miktar para ve altınımız da vardı. Hiçbir şey alamadık." şeklinde konuştu.

Mudurnu Kaymakamı Fatih Çevik'in kendileriyle çok ilgilendiğini anlatan Korkmaz, "Ümitle bekliyoruz. Kış geldi, çattı. Evimizi yapmamız lazım. Devletimizin yapamayacağı bir şey yok. İnşallah yapılır. Şimdilik imam evinde kalıyoruz." ifadelerini kullandı.

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AA / İlhami Çetin - Son Dakika Haberleri

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