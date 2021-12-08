Müdür Kemal Kayıran'a Koç ve Kırbaç'dan tebrik ziyareti

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü görevine başlayan Kemal Kayıran, 'hayırlı olsun' tebriklerini iletmek için kendisini ziyaret eden konuklarını ağırlıyor.

Kütahya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kırbaç, yaptıkları ziyaret ile Bölge Müdürü Kemal Kayıran'a 'hayırlı olsun' dileklerini ilettiler.

Kütahya'da yapılan ormancılık çalışmalarının ve genel gündem konularının da görüşüldüğü ziyaret, sohbet havasında geçti.

Öte yandan, Türk Tarım Orman-Sen Kütahya Şube Temsilcisi Erdal Altun, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Temsilcisi Ömer Erbaş ve Temsilci Recep Yıldız tarafından yapılan ziyarette, Kayıran'a 'başarı ve hayırlı olsun' dilekleri iletildi.

Bölge Müdürü Kemal Kayıran, tüm konuklarına nazik ziyaretleri ve başarı dilekleri için teşekkür ederek, güzel işlere imza atmak için çalışacaklarını söyledi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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