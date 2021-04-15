Müdür Açıkgöz'den başarılı işbirliğine teşekkür
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Müdür Açıkgöz'den başarılı işbirliğine teşekkür

İhlas Haber Ajansı / ALİ SOYDEMİR - Haberler | Güncel

Müdür Açıkgöz'den başarılı işbirliğine teşekkür Aydın İl Sağlık Müdürü Dr.Osman Açıkgöz, geçtiğimiz hafta yaşam kurtaran 112 personeli ve basın çalışanlarına başarılı işbirliklerinden dolayı teşekkür belgesi verdi.

Müdür Açıkgöz'den başarılı işbirliğine teşekkür

AYDIN - Aydın İl Sağlık Müdürü Dr.Osman Açıkgöz, geçtiğimiz hafta yaşam kurtaran 112 personeli ve basın çalışanlarına başarılı işbirliklerinden dolayı teşekkür belgesi verdi. Müdür Açıkgöz, "Sahada omuz omuza görev yapan meslektaşlarımız ve basın çalışanları açısından örnek bir davranıştır" dedi.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr.Osman Açıkgöz'ün ev sahipliğinde Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen törene Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Mete Erki, İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Uzm. Dr. Leman Özlem Özaslantaş, Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Ulucan ve Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Özmen de hazır bulundular.

Törende konuşan Dr.Osman Açıkgöz, "Geçtiğimiz günlerde Nazilli ilçesi Yıldıztepe Mahallesi'ndeki intihar vakasında Aydın 112 personelleri Zeynep Kasap, Zühra Eroğlu Peker, Mustafa Akın ile Gazeteciler TRT, İHA, EGE TV Muhabiri ve Kentte Yaşam Gazetesi Sahibi Ali Soydemir, Manşet Aydın Gazetesi Muhabiri Mustafa Çelik ve Nazilli Havadis Gazetesi Muhabiri Günay Pabuşçu vatandaşın hayatını kurtarmıştı. Nazilli'de intihar girişiminde bulunan genci kurtararak yaşamama tutunmasını sağlayan Aydın 112 Personelleri ve Gazetecilere, olağanüstü gayret ve başarılarından dolayı teşekkür ediyorum. Sahada omuz omuza çalışan basın çalışanlarımız ile personelimizin tüm dünyaya da örnek olmasını diliyorum" dedi.

Müdür Açıkgöz ayrıca, vatandaşlar tarafından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne iletilen; Nazilli'de vaka dönüşü bir akaryakıt istasyonunda ayakkabısının olmadığını gördüğü vatandaşa kendi ayakkabılarını veren 112 çalışanı Yusuf Ayberk'e de teşekkür belgesi takdim edildi.

Müdür Açıkgöz'den başarılı işbirliğine teşekkür
Müdür Açıkgöz'den başarılı işbirliğine teşekkür
Müdür Açıkgöz'den başarılı işbirliğine teşekkür
Müdür Açıkgöz'den başarılı işbirliğine teşekkür
Müdür Açıkgöz'den başarılı işbirliğine teşekkür
Müdür Açıkgöz'den başarılı işbirliğine teşekkür
Müdür Açıkgöz'den başarılı işbirliğine teşekkür

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SOYDEMİR

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