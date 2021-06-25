Mudanyalı kahraman Şükrü Çavuş şehadetinin 101. yılında anıldı
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Mudanyalı kahraman Şükrü Çavuş şehadetinin 101. yılında anıldı

Mudanyalı kahraman Şükrü Çavuş şehadetinin 101. yılında anıldı
Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi - Haberler | Kültür Sanat

Kurtuluş Savaşı'nda İngiliz askerlerinin Mudanya'yı işgali sırasında ilk kurşunu sıkan Şükrü Çavuş, şehadetinin 101. yılında törenle anıldı.

Kurtuluş Savaşı'nda İngiliz askerlerinin Mudanya'yı işgali sırasında ilk kurşunu sıkan Şükrü Çavuş, şehadetinin 101. yılında törenle anıldı.

İskele Meydanı'nda bulunan Şehitlik Anıtı önünde düzenlenen törene, Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer ve Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın yanı sıra İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Mudanya Bandosu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Sözer, İstiklal Savaşı kahramanlarını layık olduğu şekilde anmak, yaşatmak ve geleceğe taşımanın herkesin görevi olduğunu söyledi.

Şehitler için dua edilmesinin ardından katılımcılar, Şehitlik Anıtı'na karanfil bıraktı.

Anma programının ikinci bölümünde Mudanya Belediyesi ve Mudanya Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen tiyatral gösteri sahnelendi.

Mehmet Tamer Uyar'ın uyarlayıp yönettiği "Tek Kişilik Direniş ve Kuva-yi Milliye" isimli tiyatral gösteri sonunda günün anısına şişelenmiş şehitlik toprağı dağıtıldı. Şükrü Çavuş ile 9 askeri simgeleyen canlı heykel performansı ise vatandaşlardan ilgi gördü.

Mudanyalı kahraman Şükrü Çavuş şehadetinin 101. yılında anıldı
Mudanyalı kahraman Şükrü Çavuş şehadetinin 101. yılında anıldı
Mudanyalı kahraman Şükrü Çavuş şehadetinin 101. yılında anıldı
Mudanyalı kahraman Şükrü Çavuş şehadetinin 101. yılında anıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi

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