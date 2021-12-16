Mudanyalı çiftçi tarlasında 52 kilogram ağırlığında bal kabağı yetiştirdi

BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir çiftçi, tarlasında 52 kilogram ağırlığında bal kabağı yetiştirdi.

Hasköy Mahallesi'nde ürettiği sebze ve meyveleri yıllardır mahalle meydanında satarak geçimini sağlayan Halil Beyhan (61) tarlasından 52 kilogram ağırlığında bal kabağı hasat etti.

Beyhan, yaptığı açıklamada, mahallenin topraklarının verimli olduğunu, arazisinde narenciye ürünlerinin hemen hemen tamamına yakınını yetiştirdiğini söyledi.

Doğal gübre kullandığını belirten Beyhan, "Herhangi bir katkı maddesine kesinlikle ihtiyaç yok. Bugün tezgahımda dev tatlı bir kabağı sergiliyorum. Tarlamda yetiştirdiğim kabaklar içinde bir tane var ki gerçekten de tam bir efsane. Bu kabağı iki kişi zor kaldırıyoruz." dedi.

Halil Beyhan, ilgi gören bu kabağı satmak yerine çekirdeğinden almak isteyenlere dağıtacağını sözlerine ekledi.

AA / Yavuz Gerçekçi - Son Dakika Haberleri

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