Mudanya Esnaf Odasından hijyen kursu
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Mudanya Esnaf Odasından hijyen kursu

Mudanya Esnaf Odası Başkanı Emir Ali Usta, Esnaf Odasının girişimiyle üye esnafa kovid-19 salgını sonrası saha önem kazanan hijyen ve temizlik eğitim kursu açtı.

Mudanya Esnaf Odasından hijyen kursu
09.06.2020 14:14 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:17

Mudanya Esnaf Odası Başkanı Emir Ali Usta, Esnaf Odasının girişimiyle üye esnafa kovid-19 salgını sonrası saha önem kazanan hijyen ve temizlik eğitim kursu açtı.

Meslek gruplarına göre bölümler halinde açılan kursların ilki gıda üzerine açıldı. 250 üyenin baş vurduğu kurslarda ilk gün 60 üye eğitim gördü. Hafta içi devam edecek olan Hijyen kursunda İş Güvenliği Uzmanı, İlk Yardım ve Hijyen ile Yangın Eğitmeni Hasan Hür, Mudanyalı esnafı bilgilendirdi. Mudanya Esnaf Odaları Başkanı Emir Ali Usta, " Buradaki amacımız pandemi sürecinde daha da önem arz eden hijyen ve temizliğin önemini esnafımıza kavratmaktır. İşletme sahiplerimiz ve burada çalışan personelin buna dikkat etmelerini sağlamak istiyoruz" dedi.

Başkan Usta ayrıca açılan kurslarda verilen eğitim sonrası yapılan sınav ile katılımcı üyelere belgelerinin verileceğini kaydetti. Kurs süresince salonda maske ve fiziksel mesafelere dikkat edilerek, aradaki koltukları boş bırakıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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