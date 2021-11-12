Mudanya'daki trafik kazası nedeniyle ulaşım aksadı
AA / Yavuz Gerçekçi - Haberler | Güncel
Mudanya ilçesinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.
Mudanya ilçesinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.
Tepe Derbent mevkiinde, Mudanya'dan kent merkezine gidiş yönünde, trafik kazası meydana geldi.
Kaza sebebiyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu.
Aracın olay yerine gelen çekiciyle kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.
AA / Yavuz Gerçekçi - Son Dakika Haberleri
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