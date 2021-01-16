Mudanya'da yollarda kar mesaisi
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Mudanya'da yollarda kar mesaisi

16.01.2021 12:33 | Son Güncelleme: 16.01.2021 12:36
Mudanya'da yollarda kar mesaisi

Mudanya ilçesinde, özellikle kırsal mahallelerde etkili olan kar yağışının ulaşımı aksatmaması için belediye ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Mudanya ilçesinde, özellikle kırsal mahallelerde etkili olan kar yağışının ulaşımı aksatmaması için belediye ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kırsal mahallelerin yolları ve ana arterlerde 2 kar küreme aracı, 1 greyder, 4 kepçe, 1 tuz küreme kamyonu, 20 personel çalışıyor.

Ekipler, özellikle otobüs ve minibüs güzergahlarında 200 ton tuzla yolların kapanmasını engelledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi

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