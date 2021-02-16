Mudanya'da "Eşit Eğitim Ağı Projesi" başladı
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Mudanya'da "Eşit Eğitim Ağı Projesi" başladı

16.02.2021 17:45 | Son Güncelleme: 16.02.2021 17:48
Mudanya'da

Mudanya Belediyesi, internete erişimi imkanı olmayan öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sunmak üzere hayata geçirdiği Eşit Eğitim Ağı Projesi kapsamında 5 mahallede ücretsiz internet altyapısı kurdu.

Mudanya Belediyesi, internete erişimi imkanı olmayan öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sunmak üzere hayata geçirdiği Eşit Eğitim Ağı Projesi kapsamında 5 mahallede ücretsiz internet altyapısı kurdu.

Yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin uzaktan eğitime erişebilmesi için ilçe genelindeki ücretsiz internet ağını artıran Mudanya Belediyesi, ilk etapta Göynüklü, Akköy, Evciler, Çamlık, Ülküköy mahallelerinde kurulum yaptı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ilçelerinde öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için eğitimde fırsat eşitliği sağladıklarını ifade etti.

Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"İlçemiz genelinde parklarda kurulumu yapılacak olan internet altyapısı kapsamında öğrencilerimiz telefon, tablet veya bilgisayarlarının wifi seçeneğinden 'Eşit Eğitim Ağı'na bağlanıp, internet hizmetinden ücretsiz yararlanabilecekler. İlçemizde mevcutta bulunan verici sayısını artırıp internet ağını da güçlendirerek daha fazla mahallemizde yaygınlaştıracağız. Şükrüçavuş, Halitpaşa, Ömerbey, Mütareke, Hasanbey, Güzelyalı ve Tirilye'de de hazırlıklarımız sürüyor."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi

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