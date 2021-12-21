Mudanya'da belediyeye ait arazilerde ayçiçeği ve buğday yetiştirilecek - Haberler
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Mudanya'da belediyeye ait arazilerde ayçiçeği ve buğday yetiştirilecek

Mudanya'da belediyeye ait arazilerde ayçiçeği ve buğday yetiştirilecek
AA / Yavuz Gerçekçi - Haberler | Güncel

Bursa'nın Mudanya ilçesinde belediyeye ait arazilerde ayçiçeği ve buğday yetiştirilecek.

BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde belediyeye ait arazilerde ayçiçeği ve buğday yetiştirilecek.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, yaptığı açıklamada, Balabancık Mahallesi Çalılık mevkisinde belediyeye ait 121 dönümlük araziye dönüşümlü olarak ayçiçeği ve buğday ekeceklerini bildirdi.

Türkyılmaz, ayçiçeği yağı ile buğday ununu ihtiyaç sahiplerine dağıtacaklarını belirterek, bu yatırımın mahalle sakinlerinin ve muhtarlığın desteğiyle yapılacağını kaydetti.

Toplanan ürünlerin işlenmek üzere yağ ve un üretim tesislerine gönderileceğini ifade eden Başkan Türkyılmaz, elde edilecek ürünlerin ekiplerce ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını vurguladı.

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AA / Yavuz Gerçekçi - Son Dakika Haberleri

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