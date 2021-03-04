Mudanya'da 55 ekiple denetim yapıldı
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Mudanya'da 55 ekiple denetim yapıldı

04.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:01
Mudanya'da 55 ekiple denetim yapıldı

Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer'in başkanlığında 55 kurum ve kuruluşun oluşturduğu dinamik denetim ekibinde sahada 210 kişi görev aldı.

Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer'in başkanlığında 55 kurum ve kuruluşun oluşturduğu dinamik denetim ekibinde sahada 210 kişi görev aldı.

İlçe merkezindeki denetimlerde Kaymakam Faik Oktay Sözer'e, Emniyet Müdürü Abdullah Tomar, Jandarma Komutanı Binbaşı Ercan Yavuz, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nalan Yıldız eşlik etti.

Mudanya İnönü Bulvarı'ndaki esnaf ziyaretlerinde hem esnafı, hem de vatandaşları Kovid-19 kuralları konusunda uyaran Kaymakam Faik Oktay Sözer, Bursa olarak kritik bir eşikte olduklarını belirterek, "İşyerlerimiz uzun bir aradan sonra faaliyetlerine başladı bu bizi mutlu ediyor ancak orta riskli il grubunda olmamız dolayısıyla herkesin kurallara mutlaka uyması gerekiyor. Birlikte başaracağız." dedi.

Denetimlerin sık aralıklarla süreceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi

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