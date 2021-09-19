Mudanya'da 19 Eylül Gaziler Günü töreni

Bursa'nın Mudanya ilçesinde "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla tören yapıldı.

İskele Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla başlayan programa, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Belediye Başkan Vekili Ali Polat, Cumhuriyet Başsavcısı Okan Kurtaran, Mudanya Muharip Gaziler Derneği Başkanı Halil Yılmaz ve ilçe protokolünün yanı sıra siyasi parti temsilcileri katıldı.

Sahil Güvenlik Grup Komutanlığından Kıdemli Başçavuş Ümit Soykenar, törende yaptığı konuşmada, "Biz askerler için vatan savunmasında şehit ve gazi olmak şüphesiz ki çok yüce bir kavramdır. Biliriz ki şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir. Vatanımızın her karış toprağına kanlarını akıtan, Türk tarihine adını altın harflerle yazdıran siz değerli gazilerimizin, bu uğurda can veren şehitlerimizin hatıralarını yüceltmek, sizlere minnet ve şükran duygularımızı ifade etmek bizlerin en büyük görevidir." dedi.

Kaymakam Ayhan Terzi ve beraberindeki protokol üyeleri daha sonra Muharip Gaziler Derneği Mudanya Temsilciliğini ziyaret etti. Burada gaziler tarafından çiçeklerle karşılanan Terzi, Dernek Başkanı Halil Yılmaz'a Türk bayrağı hediye etti.