Mudanya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Bursa'nın Mudanya 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi.

Bursa'nın Mudanya 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi.

Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Okan Kurtaran ve protokol üyelerinin katıldığı etkinlikte dua edilerek Kur'an-ı Kerim okundu.

Katılımcılar daha sonra 1992 yılında Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi Suçatı mevkisinde bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada şehit olan Burhan Zeytinci'nin Güzelyalı Mahallesi'nde yaşayan annesi Hanife Zeytinci'ye ziyarette bulundu.

Ziyarette konuşan Sözer, "Bu vatan için kendini feda eden kahramanların hakları asla ödenemez. Tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Cumhuriyetimizin doğduğu kent Mudanya'da da bu vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını, kanlarını vermiş şehitlerimizi ve gazilerimizi asla unutmayacağız." dedi.

Ayrıca, Hal Camisinde mevlit okutularak lokma ikram edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi