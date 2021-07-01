Mudanya'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı törenle kutlandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı törenle kutlandı.

Etkinlikler, İskele Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı.

Mudanya Liman Başkanı Veysel Yaşar'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından belediye binası önünden deniz şehitleri anısına suya çelenk bırakıldı.

Bandonun eşlik ettiği kutlamalarda Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri ile özel yatların deniz gösterileri protokol üyeleri ve katılımcı vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Ayrıca, Mudanya Liman Başkanlığınca vatan savunmasında şehit olan askerler ve güvenlik güçleri anısına lokma dağıtıldı.

Törene, Mudanya Kaymakam Vekili ve Nilüfer Kaymakamı Avni Oral, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutan Vekili Binbaşı Levent Yılmaz, Jandarma Komutan Vekili Astsubay Olcay Yanılmaz ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi