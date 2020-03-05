Mucizeler Parkı Filmi
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Mucizeler Parkı, küçük bir kızın hayallerindeki eğlence parkını kurtarmak için dostları ile birlikte verdiği mücadeleyi anlatıyor. İyimser ve hayalperest bir kız olan June, ormanda gezintiye çıkar. Bu gezi ona bilmediği sihirli bir dünyanın kapılarını aratacaktır. Bir kelebeğin peşine takılan küçük kız ormanın içerisinde gizemli bir eğlence parkı keşfeder. June tam anlamıyla büyülenmiştir. Wonderland adındaki inanılmaz büyüklükteki bu eğlence parkı oldukça fantastik bir yerdir. Onlarca oyuncağın yer aldığı parkın içerisinde birbirinden eğlenceli birçok hayvan vardır. Wonderland’ın tam da hayallerindeki yer olduğunu düşünen June bir süre sonra buranın kendi hayal gücü sayesinde ortaya çıktığını fark eder. Tehlike altında olan eğlence parkını kurtarabilecek tek kişi olan June, bu büyülü yeri kurtarıp tekrar eski haline getirebilmek için sevimli dostları ile bir araya gelir.
Senaryosunu Josh Appelbaum ve André Nemec’in birlikte kaleme aldığı filmin seslendirme kadrosunda Brianna Denski (June), Jennifer Garner (Mom), Matthew Broderick (Dad), John Oliver (Steve), Mila Kunis (Greta), Kenan Thompson (Gus), Ken Jeong (Cooper) gibi isimler yer alıyor.
Yönetmen: David Feiss
Senaryo: Josh Appelbaum, Robert Gordon, André Nemec
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Wonder Park
Yapımcı Firma: Paramount Pictures
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: İspanya, ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 86 dk.
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 15.03.2019
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Kaynak: InterSinema.com