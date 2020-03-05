Mucizeler Parkı Filmi

05.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:46

Mucizeler Parkı, küçük bir kızın hayallerindeki eğlence parkını kurtarmak için dostları ile birlikte verdiği mücadeleyi anlatıyor. İyimser ve hayalperest bir kız olan June, ormanda gezintiye çıkar. Bu gezi ona bilmediği sihirli bir dünyanın kapılarını aratacaktır. Bir kelebeğin peşine takılan küçük kız ormanın içerisinde gizemli bir eğlence parkı keşfeder. June tam anlamıyla büyülenmiştir. Wonderland adındaki inanılmaz büyüklükteki bu eğlence parkı oldukça fantastik bir yerdir. Onlarca oyuncağın yer aldığı parkın içerisinde birbirinden eğlenceli birçok hayvan vardır. Wonderland’ın tam da hayallerindeki yer olduğunu düşünen June bir süre sonra buranın kendi hayal gücü sayesinde ortaya çıktığını fark eder. Tehlike altında olan eğlence parkını kurtarabilecek tek kişi olan June, bu büyülü yeri kurtarıp tekrar eski haline getirebilmek için sevimli dostları ile bir araya gelir.

Senaryosunu Josh Appelbaum ve André Nemec’in birlikte kaleme aldığı filmin seslendirme kadrosunda Brianna Denski (June), Jennifer Garner (Mom), Matthew Broderick (Dad), John Oliver (Steve), Mila Kunis (Greta), Kenan Thompson (Gus), Ken Jeong (Cooper) gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen: David Feiss

Senaryo: Josh Appelbaum, Robert Gordon, André Nemec

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Wonder Park

Yapımcı Firma: Paramount Pictures

Yapım Yılı: 2018

Yapım Ülkesi: İspanya, ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 86 dk.

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 15.03.2019



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Kaynak: InterSinema.com