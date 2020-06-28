'Mucize Kafe' hizmete girdi
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'Mucize Kafe' hizmete girdi

'Mucize Kafe' hizmete girdiMERSİN'in Mut İlçesinde kaymakamlık ve Ak Ali Küçük Özel Eğitim Uygulama Merkezi tarafından hurda halindeyken tamir ve bakımı yaptırılan ve Mucize Kafe ismi verilen otobüs törenle hizmete girdi.

28.06.2020 17:55 | Son Güncelleme: 28.06.2020 18:00

'Mucize Kafe' hizmete girdi

MERSİN'in Mut İlçesinde kaymakamlık ve Ak Ali Küçük Özel Eğitim Uygulama Merkezi tarafından hurda halindeyken tamir ve bakımı yaptırılan ve Mucize Kafe ismi verilen otobüs törenle hizmete girdi.

Ak Ali Küçük Özel Eğitim Uygulama Merkezi bahçesinde düzenlenen törene; ilçe Kaymakamı Muammer Köken, Belediye Başkanı Volkan Şeker, Mersin Üniversitesi Mut MYO Müdürü Kasım Pınar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Gergin, Bölge Trafik Amiri Vedat Taşkıran, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M.Gürsel Aydın, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mustafa Evren ile davetliler katıldı.

Açılış töreninde konuşan Ak Ali Küçük Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Aydın Bütünay, Mucize Kafe ile özel gereksinimli öğrencilerin sosyalleşmesini, topluma entegrasyonunu el becerilerini arttırmaya yönelik çalışmaları yaparak, yaşayarak öğrenmelerini sağlayacaklarını belirtti. Bütünay, 'Bu çalışmamız ile özel çocuklarımıza fırsat verirsek tüm engellerin yıkılabileceğini göstermek istiyoruz. Özel çocuklarımızın sadece kafe hizmetinde değil aynı zamanda da ilçemizin kültür elçileri olabileceklerini göstermeyi amaçlamayı hedefliyoruz. Biliyorsunuz ki tüm anne babalar çocuklarından önce ölmek ister. Özel gereksinimli bireylerin anne babaları ise 'Ben olmazsam' kaygılarıyla çocuklarından sonra ölmek ister. İşte bu projemiz ile çocuklarımızın hayatta tek başlarına tutunabilmelerinin önünü açmayı hedefliyoruz. Bunun için ilçe kaymakamımız önderliğinde 4 aydır gece gündüz emek vererek bu çalışmamızı tamamladık" dedi. Mut Kaymakamı Muammer Köken de, "Bu otobüs kullanılamaz haldeydi. Yani sorulsa 'Hurdalığa at' denilecek vaziyetteydi. Ama biz bunu ilçemizdeki engelli kardeşlerimiz bir kafeterya şekline getirsin bir ikram aracı olsun dedik. Bu da ilçemizdeki kaynaklarımızın da bir örneği oldu. Belki bizim çok önemsemediğimiz bundan ne çıkar diyebileceğimiz kaynağımız belki çok iyi şeylere vesile olabilir. Bu sadece toprak kaynağı değil insan kaynağı da önemli. Bizim aslında ülkemiz olarak en iddialı olduğumuz hep söylenen deniz, kum, güneş, enerji, su kaynakları, maden kaynakları olduğu söylense de, ben hasbelkader bu ilçenin bir kaymakamı olarak şunu söyleyebilirim. Ülkemizin ve ilçemizin en iddialı olduğu kaynaklardan birisi de beşeri sermayedir. Beşeri sermaye trilyonlarınız olsa da eğer siz o sermayeyi insan eliyle yönetemiyorsanız hiçbir anlamı olmayacaktır. Buda bir fırsat. Biz hep beraber çalışalım. Gayret edelim. Güzel şeyler üretelim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan dua sorasında davetliler Mucize Kafe'yi gezdiler. Daha sonra davetlilere ikramda bulunuldu. Mucize Kafe'nin önümüzdeki günlerde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ankara'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı önünde hizmet vereceği, dileyenlerin özel günlerinde Kafe'yi kullanabilecekleri belirtildi.

'Mucize Kafe' hizmete girdi

Kaynak: DHA

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