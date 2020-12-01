Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar kediciklerin arasındaymış
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Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar kediciklerin arasındaymış

01.12.2020 12:23 | Son Güncelleme: 01.12.2020 12:40

Mucize filminde oynadıktan sonra ünlenen Seda Tosun'un yıllar önce Adnan Oktar'ın programına katıldığı ortaya çıktı.

Yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün 'Mucize' filmiyle şöhrete kavuşan Seda Tosun'un yıllar sonra ortaya çıkan görüntüleri şaşkınlık yarattı. Oyuncunun, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek" ve "birden fazla kişiyle birlikte ve silahla, cinsel saldırı" gibi onlarca suçtan 150 yıldan bin 365 yıla kadar hapsi talep edilen Adnan Oktar'ın programına katıldığı ortaya çıktı.

GÖZLER ÜNLÜ OYUNCUYA ÇEVRİLDİ

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Konuyla ilgili ünlü oyuncunun herhangi bir açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu oldu.

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Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar kediciklerin arasındaymış

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 12:40:00. #1.15#
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