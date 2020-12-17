Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 43. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mucize Doktor yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Mucize Doktor 43. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile salı akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

MUCİZE DOKTOR 41. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sevilay olayı sosyal medyada bomba gibi patlar ve hem Tanju hem de hastane köşeye sıkışır. Durumu kurtarmak isteyen Tanju, Ferman'a zorlu bir vakayı alması için baskı yapar. Ama Ferman'ın başka planları vardır. Diğer tarafta Nazlı'yla ayrılığın boyutlarını yeni kavrayan Ali depresyondadır. Ama o da kendini Ferman'la tutuştukları garip bir cerrahi düellonun ortasında bulur.

MUCİZE DOKTOR 43. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mucize Doktor 43. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından yayımlanır yayımlanmaz sitemizde yer alacaktır.