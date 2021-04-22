Mucize Doktor yeni bölüm canlı yayın HD izle! Mucize Doktor 59. bölüm full izle! Mucize Doktor 60. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranları sevilen dizisi Mucize Doktor bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Mucize Doktor dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Mucize Doktor canlı izle! Mucize Doktor FOX TV canlı izle! Mucize Doktor son bölümde neler oldu? Mucize Doktor full HD canlı izle şeklinde aratıyor. Mucize Doktor canlı izleme linki haberimizde.

Diziseverlerin merakla beklediği Mucize Doktor bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Mucize Doktor dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Mucize Doktor canlı izle, Mucize Doktor FOX TV canlı izle! Mucize Doktor son bölümde neler oldu? Mucize Doktor full HD canlı izle, diye aratıyor. Peki, Mucize Doktor canlı izleme linki nedir? İşte detaylar…

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali, Muhsin'e boyun eğmemeye kararlıdır. Ama Nazlı ve Ferman dışında kendine yardımcı olacak pek kimseyi bulamaz. Diğer taraftan eski birliğinden hayatta kalan son arkadaşıyla karşılaşan Doruk dumura uğrar. Ferman cüretkâr bir ameliyatla geri dönüş planı tasarlar, Ali var gücüyle Muhsin'i yenmeye çalışır ve Doruk süratle geçmişin girdabına çekilirken Muhsin büyük hamlesini yapar. Sonunda herkes kendi şeytanıyla yüzleşir. Ama kim bu yüzleşmelerden aradığını bulabilecektir?

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni şef Muhsin herkesi hizaya sokmaya kararlıdır. Doruk'un hastanedeki geleceği belirsizliğini korurken acile sürülen Nazlı artık Ali'yle çalışamayacakları için mutsuzdur. Ali de yeni başasistanlık görevi ve Muhsin'in sıkıştırmalarıyla bocalar. Ama bir teselli herkesi biraz olsun avutur; o da Nazlı'nın yaklaşan doğum günüdür. Ali, doğum gününde kendi sürprizini yapacaktır. Diğer taraftan Ferman, Ali'yi Muhsin'den korumanın alışılmadık bir yolunu bulur. Hem özel hem de profesyonel hayatında çok büyük kararların eşiğine gelen Ali, bu kadar hızlı bir ilerlemeyi kaldırabilecek midir?

MUCİZE DOKTOR CANLI İZLE (20.00)

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

