Mucize Doktor 'Vuslat' kimdir? Zerrin Tekindor kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Mucize Doktor dizisinde Vuslat karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Mucize Doktor dizisi Vuslat kimdir, gerçek adı nedir? Zerrin Tekindor kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Mucize Doktor Vuslat karakterini kim canlandırıyor?

Perşembe günleri FOX TV'de izleyiciler karşısına çıkan Mucize Doktor dizisinin karakterleri merak ediliyor. Mucize Doktor oyuncularından birisi olan Vuslat kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Vuslat (Zerrin Tekindor) kimdir? Hangi dizilerde oynadı? Mucize Doktor Vuslat (Zerrin Tekindor) hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi haberimizde.

MUCİZE DOKTOR VUSLAT KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Mucize Doktor dizisinde Vuslat karakterini "Zerrin Tekindor" canlandırmaktadır. Zerrin Tekindor, Mucize Doktor dizisine yeni katılan isimler arasındadır.

ZERRİN TEKİNDOR KİMDİR?

Zerrin Tekindor (d. 5 Ağustos 1964, Burhaniye) Türk ressam ve tiyatro oyuncusu.

1964 yılında Burhaniye'de doğan Zerrin Tekindor, ilk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlamıştır. 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. 1985 yılında Devlet Tiyatrosunda göreve başlamıştır. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda pek çok oyunda oynamıştır. 2003 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin olan Zerrin Tekindor, İstanbul'da da, Müfettiş, Dünyanın Ortasında Bir Yer ve Vahşet Tanrısı adlı oyunlarda rol almıştır. 2004 yılında Müfettiş adlı oyundaki Anna Andreyevna rolü ile, 2010 yılında Vahşet Tanrısı adlı oyundaki Annette Reille rolü ile ve 2014 yılında Kim Korkar Hain Kurttan adlı oyundaki Martha rolü ile 3. kez Afife Tiyatro Ödülüne layık görülmüştür.

2012 yılında Oyun Atölyesi prodüksiyonu olan Antonius ile Kleopatra adlı oyunda yer almıştır. Oyun, Globe to Globe festivali kapsamında Londra Shakespeare's Globe tiyatrosunda sahnelenmiştir.

Bir yanda tiyatro kariyerini sürdürürken, 1990-1994 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Resim Bölümü'ne özel öğrenci olarak devam eden sanatçı, Halil Akdeniz Atölyesi'nde öğrenim görmüştür. Bu bölüme eğitmen olarak davet edilen Mehmet Güleryüz ve Bedri Baykam Atölyelerinde çalışmıştır. Çok sayıda yapıtı özel koleksiyonlarda bulunan sanatçı, günümüze kadar on altı adet resim sergisi açmıştır.

Eski eşi Çetin Tekindor ile evliliğinden Hira adında bir oğlu olan Zerrin Tekindor, çalışmalarına İstanbul'da devam etmektedir.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Dizi:

Cafe Casablanka

Mars Kapıdan Baktırır

Aşk-ı Memnu, Deniz de Courton - 2008-2010

Yaprak Dökümü, Gişe Memuru (Konuk Oyuncu) - 2010

Kuzey Güney, Gülten Çayak - 2011-2013

Kurt Seyit ve Şura, Yazar - 2014

Kara Sevda, Leyla Acemzade - 2015-2017

Şahin Tepesi, Tuna Akdora - 2018

Zemheri, Aliye - 2020

Film:

Pek Yakında - 2014 - Meral Sonel

İkimizin Yerine - 2016 - Ülkü

İstanbul Kırmızısı - 2017 - Aylin

Müslüm - 2018 - Muhterem Nur