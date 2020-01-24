Mucize Doktor'un 20. bölüm fragmanı yayınlandı! Corono virüsü yüzünden hastane karantinaya alındı

24.01.2020 07:32 | Son Güncelleme: 24.01.2020 07:37

Yayınlanmaya başladığı ilk günden beri büyük bir hayranlıkla izlenen Mucize Doktor'un 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başarılı oyuncu Taner Ölmez'in başrol oynadığı dizinin yeni bölümünde dünyanın konuştuğu virüs salgını konu edindi.

ACİL SERVİS KARANTİNA ALTINA ALINIYOR

Berhayat Hastanesi'nde çok hızlı bir şekilde ölüme yol açan virüs paniği yaşanıyor. Hastanenin acil servisine yatırılan hastalarda olan bir virüs hızla yayılıyor. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı tehdit eden corona virüsü salgınına gönderme yapılan bölümde, Dr. Ferman üç hastasını da kaybedince acil servisi karantinaya alıyor.

"HASTALARI HIZLI BİR ŞEKİLDE KAYBEDİYORUZ"

Berhayat Hastanesi'nde acil durum ilan edilirken, nöbetçi olan Dr. Ferman, Başhekim Adil'e bilgi vererek, "Malezya'dan birlikte uçağa binmişler. İki hasta eks oldu. Üçüncü hastayı da kaybediyoruz. Çok hızlı seyrediyor. Bir kaç saat içinde olup bitiyor her şey" diyor.

NAZLI GÖZYAŞLARINA BOĞULUYOR

Acil serviste görev yapan Doktor Ali Vefa ve Nazlı da karantina nedeniyle hastaneden çıkamıyor. Fragmanda salgın hastalığın ardından ise Nazlı'nın gözyaşlarına boğulması dikkat çekiyor.

MUCİZE DOKTOR'UN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Bir sır yüzünden Betüş'ün ameliyatı yapılamaz ve Adil kurul toplamak zorunda kalır. Bu sırada acile kahramanlık yapmaya çalışırken ağır yaralanmış bir adam gelir. Ama adamın sakat kalmasını önleyecek bir prosedür henüz icat edilmemiştir. Ferman yine de vazgeçmez ve asistanlar arasında bir yarış başlatır.

Diğer tarafta Ali'nin birinden hoşlandığını öğrenen Betüş onu sevdiğine açılması konusunda sıkıştırır. Sonunda bütün gerçekler ortaya çıkar ve Betüş hastaneden kaçar.