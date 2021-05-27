Mucize Doktor neden final yapıyor, neden bitiyor? Mucize Doktor tamamen bitecek mi yoksa sezon finali mi?
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Mucize Doktor neden final yapıyor, neden bitiyor? Mucize Doktor tamamen bitecek mi yoksa sezon finali mi?

Mucize Doktor neden final yapıyor, neden bitiyor? Mucize Doktor tamamen bitecek mi yoksa sezon finali mi?
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Ekranların sevilen dizisi Mucize Doktor final mi yapıyor merak edildi. Mucize Doktor bitecek mi, final mi oldu? Mucize Doktor neden final yapıyor? Mucize Doktor tamamen mi bitiyor yoksa sezon finali mi olacak? Mucize Doktor dizisi konusu nedir? Mucize Doktor final bölümünde ne olacak? Mucize Doktor ile ilgili bilgiler haberimizde.

Mucize Doktor bitiyor mu? Mucize Doktor niye bitiyor? Mucize Doktor final bölümü ne zaman yayınlanacak? Mucize Doktor neden bitiyor? Mucize Doktor neden final yapıyor, neden bitiyor? Mucize Doktor sezon finali mi yoksa tamamen mi bitecek? Tüm cevaplar yazımızda.

MUCİZE DOKTOR NE ZAMAN?

Mucize Doktor bugün 27 Mayıs Perşembe saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanacak.

MUCİZE DOKTOR NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Mucize Doktor dizisi bugün final bölümü ile ekranlara gelecek. Dizi neden final yapıyor henüz resmi açıklama yapılmadı fakat sezon finali yapılmadığı belli oldu. Yani dizi tamamen final yapacak. Sosyal medyadan yapılan açıklama aşağıdaki gibidir.

Twitter'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Büyük sürprizlere hazır olun! Mucize Doktor final bölümüyle 20.00'de FOX'ta."

Mucize Doktor neden final yapıyor, neden bitiyor? Mucize Doktor tamamen bitecek mi yoksa sezon finali mi?

Buna göre dizi bugün ekranlara veda edecektir. Dizi sezon finali değil tamamen final yapıyor.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Ferman, Tanju'nun kızının kalp ameliyatı için geri döner. Ama durum son derece vahimdir. Bu sırada Ferman'ın hastaneden ayrılma teklifiyle bocalayan Ali, Vuslat olayı öğrenip onu cezbetmeye başlayınca iyice arada kalır. Tanju geçmişiyle yüzleşirken Nazlı, Ferman ve Ali'nin olmadığı bir hastane hayal etmeye çalışır. Ali sonunda kararını verir. Ama hiç hesapta olmayan bir gelişmeyle Ali'nin bütün hayatını değiştiren yine Nazlı olacaktır.

MUCİZE DOKTOR FİNAL BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Yola çıktığından beri hayalini kurduğu hemen her şeyi elde eden Ali'nin önünde şimdi son bir engel vardır; o da baba olmaktır. Ali ve Nazlı bu dev kararla bocalarken Ali çocukluk zorbalarından birini yıllar sonra karşısında bulur. Ali yeni hayatına başlamadan önce abisinin kaybı ve geçmişiyle son kez yüzleşmek zorunda kalır. Ama bu imkansıza yakın bir görevdir. Ali sonunda yapabileceklerinin sınırına mı gelmiştir? Yoksa bu hayatta her şey mümkün müdür?

MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI KİM?

Taner Ölmez : Ali Vefa

Onur Tuna : Ferman Eryiğit

Sinem Ünsal : Nazlı Gülengül Vefa

Hazal Türesan : Beliz Boysal

Murat Aygen : Tanju Korman

Hakan Kurtaş : Doruk Özütürk

Zerrin Tekindor : Vuslat Kozoğlu

Serkan Keskin : Muhsin Korunmaz

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