Mucize Doktor neden final yapıyor, neden bitiyor? Mucize Doktor tamamen bitecek mi yoksa sezon finali mi?

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MUCİZE DOKTOR NE ZAMAN?

Mucize Doktor bugün 27 Mayıs Perşembe saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanacak.

MUCİZE DOKTOR NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Mucize Doktor dizisi bugün final bölümü ile ekranlara gelecek. Dizi neden final yapıyor henüz resmi açıklama yapılmadı fakat sezon finali yapılmadığı belli oldu. Yani dizi tamamen final yapacak. Sosyal medyadan yapılan açıklama aşağıdaki gibidir.

Twitter'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Büyük sürprizlere hazır olun! Mucize Doktor final bölümüyle 20.00'de FOX'ta."

Buna göre dizi bugün ekranlara veda edecektir. Dizi sezon finali değil tamamen final yapıyor.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Ferman, Tanju'nun kızının kalp ameliyatı için geri döner. Ama durum son derece vahimdir. Bu sırada Ferman'ın hastaneden ayrılma teklifiyle bocalayan Ali, Vuslat olayı öğrenip onu cezbetmeye başlayınca iyice arada kalır. Tanju geçmişiyle yüzleşirken Nazlı, Ferman ve Ali'nin olmadığı bir hastane hayal etmeye çalışır. Ali sonunda kararını verir. Ama hiç hesapta olmayan bir gelişmeyle Ali'nin bütün hayatını değiştiren yine Nazlı olacaktır.

MUCİZE DOKTOR FİNAL BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Yola çıktığından beri hayalini kurduğu hemen her şeyi elde eden Ali'nin önünde şimdi son bir engel vardır; o da baba olmaktır. Ali ve Nazlı bu dev kararla bocalarken Ali çocukluk zorbalarından birini yıllar sonra karşısında bulur. Ali yeni hayatına başlamadan önce abisinin kaybı ve geçmişiyle son kez yüzleşmek zorunda kalır. Ama bu imkansıza yakın bir görevdir. Ali sonunda yapabileceklerinin sınırına mı gelmiştir? Yoksa bu hayatta her şey mümkün müdür?

MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI KİM?

Taner Ölmez : Ali Vefa

Onur Tuna : Ferman Eryiğit

Sinem Ünsal : Nazlı Gülengül Vefa

Hazal Türesan : Beliz Boysal

Murat Aygen : Tanju Korman

Hakan Kurtaş : Doruk Özütürk

Zerrin Tekindor : Vuslat Kozoğlu

Serkan Keskin : Muhsin Korunmaz