Mucize Doktor ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle!
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Mucize Doktor ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle!

17.12.2020 10:15 | Son Güncelleme: 17.12.2020 10:18
Mucize Doktor ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle!

Mucize Doktor dizisi Fox TV'nin yayınlandığı ilk günden beri izleyici kitlesini kazanmış dizilerinden biridir. Baş rollerini Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Fırat Altunmeşe ve Seda Bakan gibi oyuncuların paylaştığı Mucize Doktor dizisi bu hafta 42. bölümüyle ekranları karşısında olacak. Peki, Mucize Doktor ne zaman saat kaçta yayınlanacak?

Fox TV'nin sevilen dizisi Mucize Doktor bu hafta42. bölümüyle ekranların karşısında olacak. Yayınlandığı ilk günden beri seyirci kitlesini kazanmış olan dizi, bu sezonunu en çok izlenen dizilerinden biri. Baş rollerini Taner Ölmez, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Onur Tuna ve usta oyuncu Reha Özcan gibi isimlerin paylaştığı dizi, otizimli bir genç olan Ali Vefa'nın mucizevi bir şekilde doktor olması ve bu tıpta farklılıklarını kullanarak başarılı olmasını konu alır.

MUCİZE DOKTOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Mucize Doktor 42. bölümüyle bu hafta da Fox TV ekranlarında seyircilerle buluşacak. Geçen haftalarda Nazlı ile ayrılan Ali Vefa'nın depresyon hali ve dizide yeni cereyan eden Sevilay olayı geçen hafta izleyicilerin dikkatini çekmişti. Bu hafta da seyircilerin merakla beklediği Mucize Doktor 42. Bölümü Perşembe günü 20:00'da FOX ekranlarında olacak.

Mucize Doktor ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle!

MUCİZE DOKTOR 42. BÖLÜM FRAGMANI

Mucize Doktor 42. Bölüm fragmanı yine oldukça heyecanlı olacak gibi görünüyor! Perşembe akşam 20:00'da FOX TV'de yayınlanacak olan Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanları yayınlandı!

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANI

MUCİZE DOKTOR 42. BÖLÜM 2. TANITIM FİLMİ

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