Mucize Doktor ne zaman, saat kaçta? Mucize Doktor 49. yeni bölüm fragmanı full izle! Mucize Doktor yeni bölümde neler oluyor?

Başrollerini Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Fırat Altunmeşe ve Seda Bakan gibi oyuncuların paylaştığı Mucize Doktor dizisi bu hafta 49. bölümüyle ekranları karşısında olacak. Peki, Mucize Doktor ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı full izle! Mucize Doktor yeni bölümde neler oluyor?

Mucize Doktor dizisi Fox TV'nin yayınlandığı ilk günden beri izleyici kitlesini kazanmış dizilerinden biridir. Başrollerini Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Fırat Altunmeşe ve Seda Bakan gibi oyuncuların paylaştığı Mucize Doktor dizisi bu hafta 49. bölümüyle ekranları karşısında olacak. Peki, Mucize Doktor ne zaman. saat kaçta yayınlanacak? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı full izle! Mucize Doktor yeni bölümde neler oluyor? İşte detaylar haberimizde...

MUCİZE DOKTOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Mucize Doktor 49. bölümüyle bu hafta da Fox TV ekranlarında seyircilerle buluşacak. Geçen haftalarda Nazlı ile ayrılan Ali Vefa'nın depresyon hali ve dizide yeni cereyan eden Sevilay olayı geçen hafta izleyicilerin dikkatini çekmişti. Bu hafta da seyircilerin merakla beklediği Mucize Doktor 49. Bölümü Perşembe günü 20:00'da FOX ekranlarında olacak.

MUCİZE DOKTOR 48. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali, Vuslat'ın omuzlarına yüklediği muhbirlik görevi altında ezilmektedir. Bu sırada yeni yönetimden zarar gören Tanju ve Beliz gibi birçok kişi Vuslat'a karşı gizliden gizliye diş bilemekte ama kimsenin elinden bir şey gelmemektedir. Baskıya daha fazla dayanamayan Ali sonunda muhbirlik yapar ve Ferman'la araları açılır. Ali'nin yaşadıklarına daha fazla kayıtsız kalamayan Adil, ilk kez Vuslat'a karşı bir girişimde bulunur. Ama Vuslat'ı indirmek hiç de kolay olmayacaktır.

MUCİZE DOKTOR 48. SON BÖLÜM İZLE!

MUCİZE DOKTOR 49. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!