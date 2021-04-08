Mucize Doktor Muhsin kimdir? Mucize Doktor Muhsin'i kim oynuyor? Serkan Keskin (İsmail Abi) kimdir?

Mucize Doktor dizisinde izleyicilerin dikkatini çeken Muhsin, meraklı soruların hedefi oldu. Muhsin hakkında detaylar araştırılırken Mucize Doktor Muhsin'i kim oynuyor ve Mucize Doktor Muhsin kimdir, merak edildi.

FOX'un sevilen dizisinin yeni karakteri Muhsin, izleyicilerin merak konusu odu. İzleyiciler ekranları başında diziyi izlerken Mucize Doktor Muhsin kimdir? Mucize Doktor Muhsin'i kim oynuyor?

MUCİZE DOKTOR MUHSİN KİMDİR?

Usta oyuncu Serkan Keskin, teşhis dehası Muhsin olarak diziye katılıyor. Muhsin; çok büyük çelişkileri olan, kültürlü, takıntılı ama kapalı bir kutu gibi gizemli karakteriyle hastanenin ortasına ve Ali Vefa'nın (Taner Ölmez) hayatına bomba gibi düşecek.

SERKAN KESKİN KİMDİR?

Doğum tarihi: 25 Kasım 1977

Kaç yaşında: 43yaşında

Nereli: İzmit

Serkan Keskin oyunculuk hayatına doğup büyüdüğü şehir olan İzmit'te başladı. 1997 yılında ünlü tiyatro yönetmeni Işıl Kasapoğlu'nun genel sanat yönetmenliğinde kurulan İzmit Şehir Tiyatrosu bünyesinde açılan tiyatro kursunda başladı. Hocaları arasında, Barış Falay, Zuhal Gencer, Melih Düzenli gibi tiyatrocular vardı. Kurs eğitiminin yanı sıra 1998-2001 yılları arasında İzmit Şehir Tiyatrosu'nun oyunlarında irili ufaklı roller aldı. İzmit Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptığı sırada, tiyatro eğitimini geliştirmek için İstanbul'a yerleşti.

1999-2002 yılları arasında yine Işıl Kasapoğlu'nun bölüm başkanı olduğu Akademi İstanbul tiyatro okulunda eğitim aldı. Tiyatro eğitimini tamamladıktan sonra 2002 yılında kurulan Semaver Kumpanya'ya katıldı. Uzun yıllar bu grupta oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı. Serkan Keskin oyunculuk hayatı boyunca, sinemada Yavuz Turgul, Zeki Ökten, Reha Erdem, Zeki Demirkubuz ve Onur Ünlü gibi yönetmenlerin filmlerinde oynadı.

Tiyatroda ise, William Shakespeare, Moliere, Bertolt Brecht, Max Frisch ve Abel Gonzales Melo gibi dünya tiyatro edebiyatının ve Orhan Kemal, Turgut Özakman, Sait Faik, Güngör Dilmen gibi yazarların eserlerinde rol aldı. Keskin 2011 yılında, TRT'de tarafından yayınlanan, Leyla ile Mecnun dizisindeki "İsmail Abi" karakteri ile daha geniş kesimlerce tanındı.

2012 yılında 32. İsmail Dümbüllü Ödülü Serkan Keskin'e verildi.

2013 Mart ayında Leyla ile Mecnun dizisi ekibiyle birlikte kurulan Leyla The Band müzik grubunda bas gitarda yer almıştır.

2015 yılının Şubat ayında başlayan ve Onur Ünlü'nün yönetmenliğini yaptığı Beş Kardeş dizisindeki kardeşlerden en büyük olan Balıkçı Sait başrolünü canlandırmıştır.