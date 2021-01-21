Mucize Doktor Hemşire Güneş neden yok? Mucize Doktor Güneş Korhan Herduran diziden ayrıldı mı? Korhan Herduran diziden neden ayrıldı?

Bu akşam 46. bölümüyle ekranlara gelen Mucize Doktor dizisinde Hemşire Güneş rolündeki Korhan Erduran'ı görmeyenler merak etti. Peki, Mucize Doktor Hemşire Güneş neden yok? Mucize Doktor Güneş Korhan Herduran diziden ayrıldı mı? Korhan Herduran diziden neden ayrıldı?

Başrolünü Taner Ölmez'in üstlendiği, ve kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut ve Reha Özcan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi, bu akşam 46. yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Ünlü oyuncu Zerrin Tekindor'un Vuslat karakteriyle katıldığı dizide bir de ayrılık gerçekleşti. Peki, Mucize Doktor Hemşire Güneş neden yok? Mucize Doktor Güneş Korhan Herduran diziden ayrıldı mı? Korhan Herduran diziden neden ayrıldı?

HEMŞİRE GÜNEŞ DİZİDEN NEDEN AYRILDI?

Mucize Doktor'da Hemşire Güneş rolündeki Korhan Herduran 45. bölümde diziden ayrıldı. Sosyal medya hesabından oyuncu arkadaşlarıyla çektirdikleri fotoğrafları paylaşan oyuncu,

"Evet bir şekilde geldik Mucize Doktor serüveninin sonuna. İsmi gibi bizi mucizelere tanık eden bir proje oldu. Rol arkadaşlarım dostlarım oldu, birlikte oynamaya can attık, Berhayat Hastanesi'ne birlikte can verdik. Kamera arkasındaki tüm ekip alkışın çoğunu hak ediyor. Kendi adıma hepsini alkışlıyorum. Bizi evlerinize kabul eden siz sevgili seyircilerimize şükranlarımı sunmayı borç bilirim. Bizim işler böyledir birden başlar birden biter bazen. Sevginin, saygının, liyakatin, adaletin esas olduğu sağlıklı bir dünyada yeniden yeni hikayelerle buluşmak dileğiyle. Güneş'imin son sözünün altını çizmek isterim; 'Ben gerçekten inanıyorum. Her şey hepimiz için çok güzel olacak'. Sevgilerimle" dedi.