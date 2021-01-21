Mucize Doktor 'Ezo' kimdir? Ezgi Asaroğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Perşembe günleri FOX TV'de izleyiciler karşısına çıkan Mucize Doktor dizisinin karakterleri merak ediliyor. Mucize Doktor oyuncularından birisi olan Ezo kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Ezo (Ezgi Asaroğlu) kimdir? Hangi dizilerde oynadı? Mucize Doktor Ezo (Ezgi Asaroğlu) hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi haberimizde.

MUCİZE DOKTOR EZO KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Mucize Doktor dizisinde Ezo karakterini "Ezgi Asaroğlu" canlandırmaktadır.

EZGİ ASAROĞLU KİMDİR?

Ezgi Asaroğlu (d. 18 Haziran 1987, İzmir), Türk oyuncu.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı'nda lisans yapan oyuncu, ilk çıkışını 2004 yılında aynı zamanda ilk TV deneyimi olan "Bir Dilim Aşk" adlı dizi ile yaptı. Takip eden yıllarda kariyerine çeşitli dizi (Menekşe ile Halil, Hatırla Sevgili, Gece Sesleri, Binbir Gece...) , kısa metraj film (ödüllü What's Love Doing in the Mountains) ve reklam projeleriyle devam eden oyuncunun ilk sinema tecrübesi, 2007 yılında çekilmeye başlanan Avusturya-Fransa ortak yapım ödüllü film For a Moment Freedom (2008) ile oldu. 30 uluslararası ödülü olan filmde canlandırdığı karakterle yurtdışında da başarı kazanan, birçok sinema eleştirmeni ve yazarının dikkatini çeken Ezgi Asaroğlu, filmin 2010 Oscar Ödülleri için Avusturya'nın Oscar aday adayı olması ile kariyerine artı kattı. Asaroğlu, "Kampüste Çıplak Ayaklar" ve "Acı Aşk" filmlerinin ardından, En Mutlu Olduğum Yer filmi ile bir kez daha beğeni topladı. Leyla ile Mecnun dizisi sonrasında Yağmurdan Kaçarken dizisiyle televizyon ekranlarında; Aşk Kırmızı , Cennetten Kovulmak , Sağ Salim 2 gibi sinema filmleriyle de beyazperdedeki yerini korudu. Aşk Kırmızı filmiyle oyunculuğuna dair aldığı övgüler artarken, başrolünü üstlendiği bir diğer film Cennetten Kovulmak da 50. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nde "En iyi film Ödülü"nü aldı. En son sinema filmi Sağ Salim 2 gişedeki başarısına devam ederken, ünlü oyuncu O Hayat Benim adlı yeni dizisinin çekimlerine başladı. Dört sezon boyunca FOX ekranlarında seyirciyle buluşan ve büyük başarı yakalayan dizi, 131. bölümüyle final yaptı.

ROL ALDIĞI DİZİLER

2004 : Bir Dilim Aşk : Pelin

2004 : Zor Karar : Meral

2006 : Kızlar Yurdu : Gülenay

2007 : Yolcu : Kader

2007 : Menekşe ile Halil : Canay

2008 : Hatırla Sevgili : Rüya

2008 : Gece Sesleri : Zehra

2009 : Binbir Gece : Duru

2011 : Leyla ile Mecnun : Leyla

2013 : Yağmurdan Kaçarken : İdil

2014 : O Hayat Benim : Bahar

2020- : Mucize Doktor : Ezo