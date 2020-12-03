Mucize Doktor dizisine katılan Ezgi Asaroğlu kimdir? Ezgi Asaroğlu kaç yaşında, nereli? Ezgi Asaroğlu dizileri ve filmleri!

Bir çok dizi ve filmlerde rol almış oyuncu Cannes Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibidir. Peki, Ezgi Asaroğlu kimdir? Ezgi Asaroğlu kaç yaşında, nereli? Ezgi Asaroğlu dizileri ve filmleri!

EZGİ ASAROĞLU KİMDİR?

Ezgi Asaroğlu, 18 Haziran 1987, İzmir doğumlu Türk oyuncu.İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı'nda lisans yapan oyuncu, ilk çıkışını 2004 yılında aynı zamanda ilk TV deneyimi olan "Bir Dilim Aşk" adlı dizi ile yaptı. Takip eden yıllarda kariyerine çeşitli dizi (Menekşe ile Halil, Hatırla Sevgili, Gece Sesleri, Binbir Gece...) , kısa metraj film (ödüllü What's Love Doing in the Mountains) ve reklam projeleriyle devam eden oyuncunun ilk sinema tecrübesi, 2007 yılında çekilmeye başlanan Avusturya-Fransa ortak yapım ödüllü film For a Moment Freedom (2008) ile oldu. 30 uluslararası ödülü olan filmde canlandırdığı karakterle yurtdışında da başarı kazanan[6], birçok sinema eleştirmeni ve yazarının dikkatini çeken Ezgi Asaroğlu, filmin 2010 Oscar Ödülleri için Avusturya'nın Oscar aday adayı olması ile kariyerine artı kattı.Asaroğlu, "Kampüste Çıplak Ayaklar" ve "Acı Aşk" filmlerinin ardından, En Mutlu Olduğum Yer filmi ile bir kez daha beğeni topladı. Leyla ile Mecnun dizisi sonrasında Yağmurdan Kaçarken dizisiyle televizyon ekranlarında; Aşk Kırmızı , Cennetten Kovulmak , Sağ Salim 2 gibi sinema filmleriyle de beyazperdedeki yerini korudu. Aşk Kırmızı filmiyle oyunculuğuna dair aldığı övgülerartarken, başrolünü üstlendiği bir diğer film Cennetten Kovulmak da 50. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nde "En iyi film Ödülü"nü aldı. En son sinema filmi Sağ Salim 2 gişedeki başarısına devam ederken, ünlü oyuncu O Hayat Benimadlı yeni dizisinin çekimlerine başladı. Dört sezon boyunca Fox TV ekranlarında seyirciyle buluşan ve büyük başarı yakalayan dizi, 131. bölümüyle final yaptı.

EZGİ ASAROĞLU DİZİ VE FİLMLERİ!

Ne Gezer Aşk Dağlarda

For a Moment Freedom

Kampüste Çıplak Ayaklar

Acı Aşk

En Mutlu Olduğum Yer

Cennetten Kovulmak

Aşk Kırmızı

Diziler;

Bir Dilim Aşk Pelin

2004 Zor Karar Meral

2006 Kızlar Yurdu Gülenay

2007 Yolcu Kader

2007 Menekşe ile Halil Canay

2008 Hatırla Sevgili Rüya

2008 Gece Sesleri Zehra

2009 Binbir Gece Duru

2011 Leyla ile Mecnun Leyla

2013 Yağmurdan Kaçarken İdil

2014 O Hayat Benim Bahar

2020- Mucize Doktor Ezo