Mucize Doktor canlı yeni bölüm izle! Mucize Doktor son bölüm full izle | Mucize Doktor 37. bölüm fragmanı

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve izleyicisini ekrana kilitleyen dizi Mucize Doktor, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Peki, Mucize Doktor oyuncuları kimler, konusu ne? Mucize Doktor 37. bölüm fragmanı izle! Mucize Doktor 36. bölüm full izle! Mucize Doktor son bölümde neler oluyor?

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MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bütün hastane bir kadına şiddet olayıyla çalkalanmaktadır. Bir adam bir kadına saldırmış, bir diğeri de onu kurtarmıştır. Herkes kahramanlığın doğasını sorgularken Ali, Nazlı ve babası arasında gittikçe köşeye sıkışır. Ama her şeyi rayından çıkaran, acilde çöken hamile bir kadın olacaktır. En büyük korkusuyla yüzleşmek zorunda kalan Ali, hamile kadını apar topar ameliyata alır. Hayat tekrar tekrar aynı duvarlara çarpmak mıdır? Yoksa bu karanlık dünyada mucizelere de yer var mıdır?

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Temize çıkacağını öğrenen Ali yeni bir başlangıç yapmaya hazırdır. Ama İsmet'in gitmediğini öğrenince bütün hevesi kursağında kalır. Bir de üstüne İsmet'in neler çevirdiğini anlayan Demir, Açelya ve Güneş, Ali'yi bu işe bir son vermesi için sıkıştırmaya başlarlar. Diğer taraftan bir hasta ailesinin şüpheli tavırları Ferman'ı ekstrem önlemler almaya iter ve Ferda, Ali'nin yardımıyla Adil'i ameliyatlara döndürmeye uğraşır. Vakalar süratle finallerine tırmanır ve sırlar birbiri ardına ortaya çıkarken herkes aslında tek bir sorunun cevabını aramaktadır: İnsan özünde iyi midir, kötü mü? Yoksa hepimizin içinde ikisinden de biraz var mıdır?

MUCİZE DOKTOR 37. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mucize Doktor 37. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm bu akşam ekranlarda olacak.

MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI

Taner Ölmez

Onur Tuna

Sinem Ünsal

Hazal Türesan

Özge Özder

Murat Aygen

Fırat Altunmeşe

Hayal Köseoğlu

Bihter Dinçel

Korhan Herduran

Reha Özcan