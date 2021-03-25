Mucize Doktor canlı izle! Mucize Doktor FOX canlı izle! Mucize Doktor son bölümde neler oldu? Mucize Doktor full HD canlı izle!

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MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hastane fazlasıyla yoğundur; Adil Erinç Fonu ve acilden vakalar birbiri ardına gelirken kimsenin Nazlı'nın uğradığı saldırının şokunu atma fırsatı bile yoktur. Hepsinin üstüne Vuslat'ın çok eski bir arkadaşının da hastalanması işleri içinden çıkılmaz hale getirir. Şiddete meyyal bir hasta Nazlı'ya kafayı takar. Vuslat arkadaşını kurtarabilmek için bütün hastaneyi seferber eder. Ama o, Vuslat için sadece eski bir arkadaş mıdır? Umutsuz bir vaka için nedendir bütün bu çaba?

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

Bir asker uğurlaması sırasında meydana gelen zincirleme trafik kazası bütün civar hastaneleri alarma geçirir. Ferman asistanlarla beraber olay yerine gider. Can pazarı dört bir yanda sürer, başka hastaneden bir doktor, Ali'yi sıkıştırdıkça sıkıştırır ve herkes limitinin sonuna kadar test edilirken bir de fark ederler ki… Ferman yoktur. Saatlerdir kimse ondan haber alamamıştır…

MUCİZE DOKTOR CANLI İZLE (20.00)

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