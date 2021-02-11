Mucize Doktor canlı izle! Fox TV Mucize Doktor 49. yeni bölüm canlı izle! Mucize Doktor son bölümde neler oldu?
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MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Mucize Doktor yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de FOX'ta!
MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Acilde karşılaşan iki düşman aile bütün hastaneyi kaosa boğar. Maksimuma çıkarılan güvenlik önlemlerine rağmen herkes süratle patlama noktasına sürüklenirken Ali'nin aklındaysa Vuslat yüzünden kalbini kırdığı Ezo vardır. Adil, Ali'ye arkadaşını geri vermeye karar verir. Ve tam bu sırada hastanede biriken ortak nefret hedefini bulur. Ama bu hedef hiç beklenmedik, masum biridir. Sevgi hepimizi kurtarabilir mi? Yoksa bazılarımız için çok geç midir?
MUCİZE DOKTOR 50. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Mucize Doktor 50. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın bugünkü yeni bölümden sonra yayınlanması bekleniyor.
MUCİZE DOKTOR OYUNCU KADROSU
Taner Ölmez
Onur Tuna
Sinem Ünsal
Hazal Türesan
Özge Özder
Murat Aygen
Fırat Altunmeşe
Hayal Köseoğlu
Bihter Dinçel
Korhan Herduran
Reha Özcan