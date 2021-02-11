Mucize Doktor Adil Hoca Öldü mü? Reha Özcan Mucize Doktor'dan ayrıldı mı? Reha Özcan diziden neden ayrıldı?

Mucize Doktor dizisinin sevilen ve Mucize Doktor dizisinin başrol oyuncularından, 'Adil Erinç' karakterine hayat veren Reha Özcan'ın bu bölümde diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak edildi. Ciddi bir ameliyat geçiren Adil Hoca'nın son durumu herkes tarafından merak edildi. Peki, Mucize Doktor Adil Hoca Öldü mü? Reha Özcan Mucize Doktordan ayrıldı mı?

Mucize Doktor dizisinde Adil Erinç rolü ile büyük beğeni toplayan Reha Özcan hakkında detaylar sorgulanıyor. Öte yandan Özcan'ın Mucize Doktor dizisi oyuncu kadrosundan ayrılıp ayrılmayacağı da merak ediliyor. Mucize Doktor'un son bölümünde kör kurşunların hedefi olan Adil Hoca'nın durumu çok kötü. İzleyiciler de, Adil Hoca ölecek mi? Reha Özcan Mucize Doktor'dan ayrılıyor mu? sorularını merak etti. Peki, Mucize Doktor'da Adil ölüyor mu yoksa Ali Vefa çok sevdiği Adil hocasını kurtaracak mı? İşte detaylar...

ADİL HOCA ÖLÜYOR MU? REHA ÖZCAN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

bu akşam FOX TV'de yayınlanan Mucize Doktor son bölümünde iki aile arasındaki Berhayat hastanesinde çıkan husumet sonucunda kör kurşunla vurulan Adil Hoca, maalesef daha fazla dayanamıyor ve ölerek diziye veda ediyor. Uzun zamandır zaten diziden ayrılacağı söylenen Reha Özcan, bu bölümde diziden ayrılıyor. Adil Hoca karakteri bugün yayınlanan Mucize Doktor dizisinde son kez yer aldı.