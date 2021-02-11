Mucize Doktor Adil Hoca Öldü mü? Reha Özcan Mucize Doktor'dan ayrıldı mı? Reha Özcan diziden neden ayrıldı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mucize Doktor Adil Hoca Öldü mü? Reha Özcan Mucize Doktor'dan ayrıldı mı? Reha Özcan diziden neden ayrıldı?

11.02.2021 23:23 | Son Güncelleme: 11.02.2021 23:26
Mucize Doktor Adil Hoca Öldü mü? Reha Özcan Mucize Doktor'dan ayrıldı mı? Reha Özcan diziden neden ayrıldı?

Mucize Doktor dizisinin sevilen ve Mucize Doktor dizisinin başrol oyuncularından, 'Adil Erinç' karakterine hayat veren Reha Özcan'ın bu bölümde diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak edildi. Ciddi bir ameliyat geçiren Adil Hoca'nın son durumu herkes tarafından merak edildi. Peki, Mucize Doktor Adil Hoca Öldü mü? Reha Özcan Mucize Doktordan ayrıldı mı?

Mucize Doktor dizisinde Adil Erinç rolü ile büyük beğeni toplayan Reha Özcan hakkında detaylar sorgulanıyor. Öte yandan Özcan'ın Mucize Doktor dizisi oyuncu kadrosundan ayrılıp ayrılmayacağı da merak ediliyor. Mucize Doktor'un son bölümünde kör kurşunların hedefi olan Adil Hoca'nın durumu çok kötü. İzleyiciler de, Adil Hoca ölecek mi? Reha Özcan Mucize Doktor'dan ayrılıyor mu? sorularını merak etti. Peki, Mucize Doktor'da Adil ölüyor mu yoksa Ali Vefa çok sevdiği Adil hocasını kurtaracak mı? İşte detaylar...

ADİL HOCA ÖLÜYOR MU? REHA ÖZCAN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

bu akşam FOX TV'de yayınlanan Mucize Doktor son bölümünde iki aile arasındaki Berhayat hastanesinde çıkan husumet sonucunda kör kurşunla vurulan Adil Hoca, maalesef daha fazla dayanamıyor ve ölerek diziye veda ediyor. Uzun zamandır zaten diziden ayrılacağı söylenen Reha Özcan, bu bölümde diziden ayrılıyor. Adil Hoca karakteri bugün yayınlanan Mucize Doktor dizisinde son kez yer aldı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Mustafa Şentop Mustafa Destici Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Demet Özdemir Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Ömer Ali Cenk Tosun Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kar İntihar Mahkeme England
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mucize Doktor Adil Hoca Öldü mü? Reha Özcan Mucize Doktor'dan ayrıldı mı? Reha Özcan diziden neden ayrıldı?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 23:26:30. #1.16#
title