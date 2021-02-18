Mucize Doktor Adil Hoca neden öldü, diziden neden ayrıldı? Reha Özcan Mucize Doktor'dan ayrıldı mı? Adil Hoca öldü mü?

Mucize Doktor dizisinde Adil Erinç rolü ile büyük beğeni toplayan Reha Özcan hakkında detaylar araştırılıyor. Öte yandan Özcan'ın Mucize Doktor dizisi oyuncu kadrosundan ayrılıp ayrılmayacağı da merak ediliyor. Mucize Doktor son bölümünde kör kurşunların hedefi olan Adil Hoca'nın durumu çok kötü. Adil Hoca ölecek mi? Neden öldü ve diziden ayrıldı?

Mucize Doktor dizisinin sevilen ve Mucize Doktor dizisinin başrol oyuncularından, 'Adil Erinç' karakterine hayat veren Reha Özcan'ın bu bölümde diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak edildi. Ciddi bir ameliyat geçiren Adil Hoca'nın son durumu herkes tarafından merak edildi. Peki, Mucize Doktor Adil Hoca Öldü mü? Reha Özcan Mucize Doktordan ayrıldı mı?

ADİL HOCA ÖLÜYOR MU? REHA ÖZCAN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Bu akşam FOX TV'de yayınlanan Mucize Doktor son bölümünde iki aile arasındaki Berhayat hastanesinde çıkan husumet sonucunda kör kurşunla vurulan Adil Hoca, maalesef daha fazla dayanamıyor ve ölerek diziye veda ediyor. Uzun zamandır zaten diziden ayrılacağı söylenen Reha Özcan, bu bölümde diziden ayrılıyor. Adil Hoca karakteri bugün yayınlanan Mucize Doktor dizisinde son kez yer aldı.

MUCİZE DOKTOR ADİL HOCA'YI KİM CANLANDIRIYOR?

Dizide Adil Hoca'yı Reha Özcan canlandırmaktadır.

REHA ÖZCAN KİMDİR?

Ragıp Reha Özcan (d. 5 Temmuz 1965, Bingöl), Türk oyuncu.

Reha Özcan, 5 Temmuz 1965 tarihinde, Bingöl'de doğdu. Orta eğitimini, Kartal Anadolu Lisesi'nden sonra lisans eğitimini, 1987 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde tamamladı. Profesyonel tiyatro hayatına, 1987 de Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda başladı. 1990-91 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu'na atandı. 1992-93 sezonunda İstanbul Antalya'ya yerleşti ve meslek hayatına Antalya Devlet Tiyatrosu'nda devam etti. Akdeniz Üniversitesi'nin Tiyatro Kulübü'nü yönetmen olarak çalıştırdı. Ayrıca, Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nda yönetmenlik yaptı. 2010-2011 sezonunda, Bedensiz Kadın oyunu ile tekrar İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra, sinema ve televizyon çalışmaları da yapmıştır. Rol aldığı Bahtı Kara filmi ile birçok ödüle aday gösterilmiş ve ödül sahibi olmuştur. Aynı zamanda oyuncu Serhat Özcan'ın kardeşidir. 2016 Ekim ayında Devlet Tiyatrolarından emekli olmuştur.

Aldığı Ödüller:

16. Sadri Alışık Ödülleri: "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu", Bedensiz Kadın - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2011

15. Afife Tiyatro Ödülleri: "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu", Bedensiz Kadın - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2011

4. Uluslararası İpekyolu Film Festivali: "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü", Bahtı Kara - Theron Patterson - 2009

8. Lions Tiyatro Ödülleri: "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu", Gergedan - Antalya Devlet Tiyatrosu -2008