Mucize Doktor 58. bölüm fragmanı izle! FOX TV Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle! Mucize Doktor 57. bölüm izle

Mucize Doktor 58. bölüm fragmanı izle! Mucize Doktor dizisinin 57. bölümün ardından Mucize Doktor 58. bölüm fragmanı da yayınlandı. FOX TV'de yayınlanan Mucize Doktor 58. bölüm fragmanı izle! Mucize Doktor son bölüm özeti! Mucize Doktor yeni bölümde neler olacak? FOX TV Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle! Mucize Doktor 57. bölüm izle

Mucize Doktor 57. bölüm full izle! Mucize Doktor 57. bölüm tamamı izle! FOX TV ekranların sevilen dizisi Mucize Doktor 57. bölüm seyret! Mucize Doktor 57. bölüm tek parça izle! Mucize Doktor 57. bölüm tamamı izle! Mucize Doktor 61. son bölüm fragmanı izle.

BENİM ADIM MELEK 57. bölüm FULL İZLE!

MUCİZE DOKTOR 58. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

MUCİZE DOKTOR 58. BÖLÜM ÖZETİ

Ali, Muhsin'e boyun eğmemeye kararlıdır. Ama Nazlı ve Ferman dışında kendine yardımcı olacak pek kimseyi bulamaz. Diğer taraftan eski birliğinden hayatta kalan son arkadaşıyla karşılaşan Doruk dumura uğrar. Ferman cüretkâr bir ameliyatla geri dönüş planı tasarlar, Ali var gücüyle Muhsin'i yenmeye çalışır ve Doruk süratle geçmişin girdabına çekilirken Muhsin büyük hamlesini yapar. Sonunda herkes kendi şeytanıyla yüzleşir. Ama kim bu yüzleşmelerden aradığını bulabilecektir?

MUCİZE DOKTOR 57. BÖLÜM İZLE

Mucize Doktor 57. bölüm izlemek için tıklayınız!

MUCİZE DOKTOR'UN KONUSU

Mucize Doktor dizisi Amerikan yapımı olan ve 2017 yılında 2 sezon ve 36 bölüm olarak yayınlanan The Good Doctor dizisinden uyarlanacak konusu ile tıbbi bir drama dizisi olarak ekranlara geliyor. Mucize Doktor dizisinin konusu ise dağlık ve sapa bir köyde otizmli Savant Sendromu ile hayata gözlerini açan ve bu özel kişinin yani Ali Vefanın cerrah olma yolundaki mücadele hikayesi ekranlara taşınıyor.

Bu genç cerrahın çok özel bir hastalığı vardır Savant Sendromu. Savant Sendromu genel zeka düzeyi ortalama durumda olmasına karşın bir ya da birden fazla alanda aşırı düzeyde bilgi yeteneğine sahip olan kişilere konulan bir tanıdır. Çevresindeki insanlarla iletişim kurmakta çok zorlanan bu genç doktorun ilginç de bir hikayesi vardır. Ali Vefa karakteri, henüz çocukken farklılığından dolayı babası onu evlatlıktan reddeder ve maalesef şiddete maruz bırakır. Ali'ye onun özel olduğunu bilen bir abisi var ve tek desteği de abisidir. Abisinin Ali'ye Arkadaş olmaları için şart koşan çevredeki arkadaşlarının isteğini yerine getirmek için girdiği yıkık bir yapının altında göçükte kalır ve Alinin gözleri önünde ölür. Bu vesile ile Ali Vefa acil müdahaleye gelen Doktor Adil ile tanışır ve Adil Hoca Ali Vefa'yı evlatlık edinir.

OYUNCULAR

Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Reha Özcan