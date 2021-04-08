Mucize Doktor 57. bölüm izle! FOX TV Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle! Mucize Doktor 56. bölüm izle
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Mucize Doktor 57. bölüm izle! FOX TV Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle! Mucize Doktor 56. bölüm izle

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Mucize Doktor 57. bölüm izle! FOX TV Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle! Mucize Doktor 56. bölüm izle

Mucize Doktor 57. bölüm fragmanı izle! Mucize Doktor dizisinin 56. bölümü ardından Mucize Doktor 57. bölüm fragmanı da yayınlandı. FOX TV'de yayınlanan Mucize Doktor 57. bölüm fragmanı izle! Mucize Doktor son bölüm özeti! Mucize Doktor yeni bölümde neler olacak? FOX TV Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle! Mucize Doktor 56. bölüm izle

Mucize Doktor 56. bölüm full izle! Mucize Doktor 56. bölüm tamamı izle! FOX TV ekranların sevilen dizisi Mucize Doktor 56. bölüm seyret! Mucize Doktor 56. bölüm tek parça izle! Mucize Doktor 56. bölüm tamamı izle! Mucize Doktor 57. son bölüm fragmanı izle.

MUCİZE DOKTOR 56. bölüm FULL İZLE!

Mucize Doktor dizisi FOX TV ekranlarında 56. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 56. bölümün ardından şimdi de Mucize Doktor 57. bölüm için araştırmalarına başladılar. Mucize Doktor 57. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Mucize Doktor 57. bölüm fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor 57. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

MUCİZE DOKTOR 57. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MUCİZE DOKTOR 56. BÖLÜM İZLE

Mucize Doktor 56. bölüm izlemek için tıklayınız!

MUCİZE DOKTOR 57. BÖLÜM ÖZETİ

Ferman sol eliyle cerrahlığa dönmeye kararlıdır ama Vuslat onun yerine çoktan birini bulmuştur. Yeni cerrah Muhsin, Ali gibi bir teşhis dehasıdır ve hastane gündemine bomba gibi düşer. Kendini tehdit altında hisseden Ali vakayı ondan önce çözmeye karar verir. İki dahi doktor şahit olan herkesi şaşkına çeviren, kıyasıya bir mücadeleye girerler. Sonunda kazanan kim olacaktır? Ali mi? Yoksa Muhsin mi?

MUCİZE DOKTOR'UN KONUSU

Mucize Doktor dizisi Amerikan yapımı olan ve 2017 yılında 2 sezon ve 36 bölüm olarak yayınlanan The Good Doctor dizisinden uyarlanacak konusu ile tıbbi bir drama dizisi olarak ekranlara geliyor. Mucize Doktor dizisinin konusu ise dağlık ve sapa bir köyde otizmli Savant Sendromu ile hayata gözlerini açan ve bu özel kişinin yani Ali Vefanın cerrah olma yolundaki mücadele hikayesi ekranlara taşınıyor.

Bu genç cerrahın çok özel bir hastalığı vardır Savant Sendromu. Savant Sendromu genel zeka düzeyi ortalama durumda olmasına karşın bir ya da birden fazla alanda aşırı düzeyde bilgi yeteneğine sahip olan kişilere konulan bir tanıdır. Çevresindeki insanlarla iletişim kurmakta çok zorlanan bu genç doktorun ilginç de bir hikayesi vardır. Ali Vefa karakteri, henüz çocukken farklılığından dolayı babası onu evlatlıktan reddeder ve maalesef şiddete maruz bırakır. Ali'ye onun özel olduğunu bilen bir abisi var ve tek desteği de abisidir. Abisinin Ali'ye Arkadaş olmaları için şart koşan çevredeki arkadaşlarının isteğini yerine getirmek için girdiği yıkık bir yapının altında göçükte kalır ve Alinin gözleri önünde ölür. Bu vesile ile Ali Vefa acil müdahaleye gelen Doktor Adil ile tanışır ve Adil Hoca Ali Vefa'yı evlatlık edinir.

Doktor Adil, Ali Vefa'yı ilgi ve sevgi ile yetiştirir. Abisini kaybetmenin verdiği acı, hiç kimsenin ve özellikle çocukların ölmemesi için yardım edebilme arzusu ile doktor olmaya karar verir. Ali içine kapanık bir çocukken zehir gibi zekası ile tıp fakültesini birincilikle bitirecek ve bu konuda destek olan Adil Hocanın İstanbul'da başhekimi olduğu bir hastanede asistan doktor olarak girer. Mucize Doktor dizisinde daha çok Savant Sendromu olan bir doktorun hayata uyumu, ayrıca Ali ve çevresindeki diğer doktorların aşk hikayesi anlatılacak.

OYUNCULAR

Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Reha Özcan

- Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Haberler.com
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