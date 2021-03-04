Mucize Doktor 52. Bölüm fragmanı yayınlandı ! Mucize Doktor'un 52. Bölümünde neler yaşanacak? FOX TV Mucize Doktor 52. Bölüm 1. Ve 2. fragmanı izle !

FOX TV 'nin sevilen dizilerinden olan Mucize Doktor en son yayınlanan 51. bölümünden sonra heyecan yarattı. Seyirci 52. Bölümde yaşanacakları merak ediyor. Mucize Doktor 52. Bölüm fragmanı yayınlandı ! Mucize Doktor'un 52. Bölümünde neler yaşanacak? FOX TV Mucize Doktor 52. Bölüm 1. Ve 2. fragmanı izle !

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan gibi ünlü isimlerin olduğu Mucize Doktor 'un en son yayınlanan 51. bölümünden sonra gözler 52. bölüme çevrildi. Bu akşam yayınlanacak olan 52. Bölüm hakkında detayları haberimizde bulabilirsiniz. Mucize Doktor 52. Bölüm fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor 'un 52. Bölümünde neler yaşanacak? FOX TV Mucize Doktor 52. Bölüm 1. Ve 2. fragmanı izle!

MUCİZE DOKTOR 52. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI !

Heyecanla beklenen 52. Bölüm fragmanı yayınlandı. FOX TV ekranlarında bu akşam 52. bölümü ile seyirci karşısına geçecek Mucize Doktor 'da neler olacak? Mucize Doktor 52. Fragmanına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

MUCİZE DOKTOR'UN 52. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Hastanenin yeni halkla ilişkiler müdürü Ezo, işlerin yolunda olduğunu göstermek için bir maskeli balo organize eder. Ama hemen hemen herkes Ezo'nun gizli bir gündemi olduğundan emindir. Balo hazırlıkları yine de son sürat devam ederken Ali, Ferman ve Nazlı, baktıkları vakada üst üste gerçekleşen olağanüstü tesadüflerle şaşkına dönerler. Sonunda balo başlar ve Ezo hamlesini yapar. Ali'nin aklındaysa tek bir soru vardır: Bütün bu olanlar koca bir tesadüf mü? Yoksa kader diye bir şey var mı?

FOX TV MUCİZE DOKTOR 52. BÖLÜM 1. VE 2. FRAGMANI İZLE !

MUCİZE DOKTOR 52. BÖLÜM 1. FRAGMAN

MUCİZE DOKTOR 52. BÖLÜM 2. FRAGMAN

Mucize Doktor yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de FOX'ta!