Mucize Doktor 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 35. bölüm izle! Mucize Doktor oyuncuları kimler, konusu ne?

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve izleyicisini ekrana kilitleyen dizi Mucize Doktor, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Peki, Mucize Doktor oyuncuları kimler, konusu ne? Mucize Doktor 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 35. bölüm yeni bölüm yayınlandı mı?

FOX TV ekranlarında başlayan Mucize Doktor dizisi izleyicilerin beğenisini topluyor. Konusu ile dikkat çeken dizi, başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Mucize Doktor dizisi oyuncuları kimler, Mucize Doktor konusu ne merak edildi. Mucize Doktor oyuncuları kimler, konusu ne? Mucize Doktor 35. bölüm yeni bölüm yayınlandı mı? Mucize Doktor 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Babasının ortaya çıkışından fazlasıyla etkilenen Nazlı, korkunç bir kazadan mucize eseri sağ çıkan bir hastayı kurtarmayı kafasına takar. Diğer tarafta başka bir hastanın tedavisi Ferman'ı Beliz ve Tanju'yla karşı karşıya getirir. Vakasını kişiselleştiren Ferman hiç bildiğimiz Ferman gibi değildir. Hastanede gerilim yükselirken iki vakada da sorumluluk alan Ali hem Nazlı hem Ferman'a yardım etmeye çalışır. Ama bazen sevdiklerimize yardım etmek hiç tahmin etmediğimiz yollara girmek demektir.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali iddiayı bilerek kaybettiği için Nazlı'yla araları bozuktur. Tanju misilleme olarak bir baş asistanlık yarışı başlatınca Ali'yle Nazlı tekrar kıyasıya rekabet etmek zorunda kalırlar ve iş iyice içinden çıkılmaz bir hal alır. Ama bütün bunlar olurken Ali'nin aklında bambaşka bir şey vardır; o da Ferda'nın süratle iyileşme sürecine giren Adil'i Ali'den kıskanmasıdır. Ferda ve Ali bir türlü Adil'le ilgili ortak bir karara varamaz. Vakalar ve baş asistanlık yarışı süratle finallerine tırmanır ve Adil hakkında son karar verilirken Ali'nin tek şansı hem iş hem de özel hayatında bir şekilde orta yolu bulmaktır.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM İZLE...

MUCİZE DOKTOR 36. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mucize Doktor bu akşam 35. bölüm ile ekranlara gelecek. Yeni bölümün ardından 36. bölüm fragmanı yayınlanacaktır. Takipte kalabilirsiniz.

MUCİZE DOKTOR 35. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

MUCİZE DOKTOR OYUNCU KADROSU

Taner Ölmez

Onur Tuna

Sinem Ünsal

Hazal Türesan

Özge Özder

Murat Aygen

Fırat Altunmeşe

Hayal Köseoğlu

Bihter Dinçel

Korhan Herduran

Reha Özcan