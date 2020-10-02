Mucize Doktor 32. bölüm fragmanı yayımlandı! Mucize Doktor 31. bölüm izle
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Mucize Doktor 32. bölüm fragmanı yayımlandı! Mucize Doktor 31. bölüm izle

02.10.2020 08:08 | Son Güncelleme: 02.10.2020 08:15

Mucize Doktor son bölüm ile FOX TV'de izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Mucize Doktor oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Mucize Doktor 31. bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

Mucize Doktor yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Mucize Doktor 32. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile perşembe akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

Mucize Doktor son bölüm izle...

MUCİZE DOKTOR 32. BÖLÜM FRAGMANI

Tanju, Ali Vefa'yı hastaneden atmakla tehdit ederken, Ali artık onun asistanı olmadığını ve istifa ettiğini söyler. Ferman ise Ali Vefa'nın istifası sonrası duygusal anlar yaşar. Nazlı, sevdiği adamın gidişine dayanamaz. İşte, Mucize Doktor'un yeni bölümü...

Mucize Doktor 32. bölüm fragmanı yayımlandı! Mucize Doktor 31. bölüm izle

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali iki korkunç olasılıkla karşı karşıyadır. İlki Adil'in süratle kötüleşen durumudur; kimse Ferda'nın babasını ameliyat etmeme kararını değiştiremez. İkincisi bebeğin akıbetidir; Ferman'ın bütün baskısına rağmen Beliz bebeği evlat edinmek istemez. Zaman hem Adil hem de bebek için daralır. Ama son anda, Ali'nin yüreğinin derinliklerinden gelen bir çözüm, herkese yeni bir umut kapısı açacaktır.

Mucize Doktor 32. bölüm fragmanı yayımlandı! Mucize Doktor 31. bölüm izle
Mucize Doktor 32. bölüm fragmanı yayımlandı! Mucize Doktor 31. bölüm izle
Mucize Doktor 32. bölüm fragmanı yayımlandı! Mucize Doktor 31. bölüm izle

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