Mucize Doktor 31. bölüm yeni bölüm çıktı mı? Mucize Doktor 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor oyuncuları kimler, konusu ne?

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve izleyicisini ekrana kilitleyen dizi Mucize Doktor, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Peki, Mucize Doktor oyuncuları kimler, konusu ne? Mucize Doktor 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 31. bölüm yeni bölüm yayınlandı mı?

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MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali iki korkunç olasılıkla karşı karşıyadır. İlki Adil'in süratle kötüleşen durumudur; kimse Ferda'nın babasını ameliyat etmeme kararını değiştiremez. İkincisi bebeğin akıbetidir; Ferman'ın bütün baskısına rağmen Beliz bebeği evlat edinmek istemez. Zaman hem Adil hem de bebek için daralır. Ama son anda, Ali'nin yüreğinin derinliklerinden gelen bir çözüm, herkese yeni bir umut kapısı açacaktır.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazlı sayesinde kötü günleri atlatmaya çalışan Ali, bu kez daha ağır bir darbeyle sarsılır. Babası gibi sevdiği Adil Hoca, ansızın hastanede düşüp bayılır. Yapılan tetkikte durumun vahameti bütün çıplaklığıyla ortaya çıkar; Adil çok ağır hastadır.

Adil'i seven herkes çaresiz kalırken Ali bir çözüm bulmak için kendini paralar. Sonunda anlar ki; tek kurtuluş, yıllar önce öldüğünü sandığımız birinin elindedir.

MUCİZE DOKTOR 31. BÖLÜM İZLE

MUCİZE DOKTOR 32. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI KİMLER

DOKTOR ALİ VEFA (TANER ÖLMEZ)

FERMAN ERYİĞİT (ONUR TUNA)

NAZLI GÜLENGÜL (SİNEM ÜNSAL)

BELİZ BOYSAL (HAZAL TÜRESAN)

KIVILCIM (ÖZGE ÖZDER)

TANJU KORMAN (MURAT AYGEN)

DEMİR (FIRAT ALTUNMEŞE)

AÇELYA (HAYAL KÖSEOĞLU)

SELVİ (BİHTER DİNÇEL)

GÜNEŞ (KORHAN HERDURAN)

DAMLA (MERVE DİZDAR)

ADİL ERİNÇ ( VE REHA ÖZCAN)