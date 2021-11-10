Mucize Aşk filmi oyuncuları kim? Mucize Aşk filmi konusu, oyuncuları ve Mucize Aşk özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Mucize Aşk filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Mucize Aşk filmini izleyecek olanların merak ettiği Mucize Aşk konusu nedir, Mucize Aşk oyuncuları kimler ve Mucize Aşk özeti gibi konuları inceliyoruz.

MUCİZE AŞK FİLMİ KONUSU NEDİR?

2014 yapımı 'Mucize' filminin devam halkası olan yapımın yönetmenliğini ve senaristliğini bir kez daha Mahsun Kırmızıgül üstleniyor.

Engelli bir adam olan Aziz ile görücü usulü evlendiği karısı Mızgin, köyde yaşadıkları sorunlardan iyice bıkar. Kendilerine yeni bir hayat kurmak isteyen çift, Batı'da bir kasabaya gider. Ancak gittikleri kasabada da türlü sorunlarla karşılaşırlar. Çift, ne olursa olsun insanların önyargılarını aşıp, hayatta tutunmak için çabalar. Mızgin'e aşık olan Aziz, karısı için engellerinden kurtulmaya karar verir bu uğurda zorlu bir mücadeleye girişir. Aziz, Mahir öğretmen ve sinemacı Bahattin'in de desteği ile eşi için birçok mucizeyi gerçekleştirir.

MUCİZE AŞK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Mahsun Kırmızıgül

Oyuncular: Mert Turak, Fikret Kuşkan, Biran Damla Yılmaz, Erdal Özyağcılar, Şenay Gürler

Tür: Drama

Yapım Yılı: 2019 (132 dk)

Vizyon Tarihi : 6 Aralık 2019 Cuma

Senaryo: Mahsun Kırmızıgül

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