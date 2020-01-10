Mücevher ihracatı 2019'da rekor kırdı; 7,2 milyar dolar

10.01.2020 09:10 | Son Güncelleme: 10.01.2020 09:10

Mücevher İhracatçıları Birliği, 2019 yılına dair ihracat rakamlarını açıkladı. Açıklamaya göre, 2019 yılı FOB mücevher ihracatımız 4,1 milyar dolar, dahilde işleme rejimi kapsamında gönderilen altın bedeliyle birlikte toplam 7,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen sene için 6 milyar dolar ihracat hedefi belirleyen Mücevher İhracatçıları Birliği, bu yıl rekora imza atmış oldu.

"İhracatımızın artması için dahilde işleme rejimi şart"

Gerçekleştirilen ihracata dair değerlendirmelerde bulunan Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, şunları dile getirdi:

"Birlik olarak hedef pazarlarımızla dostluklarımızı ilerletiyoruz, böylelikle üyelerimizi bu ülkelerde çok daha iyi tanıtabiliyoruz. Bir mottomuz var, bu mottoyu tamamen ilişki ve iletişim üzerine kurduk. Artık dünyada ticaret, bu sisteme dayalı... Bu çerçevede geçen sene Suudi Arabistan'dan, Hong Kong'dan Miami'ye kadar dünyanın dört bir yanına giderek o bölgelerdeki mücevher alıcıları ile bir araya geldik. Bunun yanı sıra birliğimizin organize ettiği yabancı satın almacılardan oluşan alım heyeti ve 8. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Değerli Taş ve Mücevher Birlikleri Konferansı'nın da çok güçlü katkıları ile 7,2 milyar dolar ihracata imza attık. Ancak yakalanan ivmenin artarak devam edebilmesi için Dahilde İşleme Rejimine ihtiyacımız var. Ticaretimizi geliştirip ekonomimizi yüceltmek amacıyla ihraç ürünleri üretmek için gerekli olan, dışarıdan ithal edildiği için gümrük vergisi vb. girdilere muafiyet getiren Dahilde İşleme Rejiminin önü açılmalı. Çünkü dünya ülkeleri bu sistemle Türkiye'ye kendi altınlarını göndererek, işlememizi ve tekrar kendilerine göndermemizi istiyor. Dahilde İşleme Rejiminin kullanılabilmesi için herhangi bir serbest ticaret anlaşmasına ve gümrük mevzuatına da gerek yok. Bu sistemi, her ülke ile işleme alabilirsek 2020 yılında çok daha büyük ihracat rakamlarına imza atarız."

En çok ihracat İngiltere'ye

Açıklama kapsamında FOB ihracat miktarının 4,1 milyar dolar, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında işlenen altın bedelinin de 3,1 milyar dolar olduğu belirtildi. Bu çerçevede 2019 yılında en çok ihracat yapılan 5 ülke şöyle sıralandı:

İngiltere (%76 artış)

BAE (%5 artış)

ABD (%6 artış)

Hong Kong (%10 artış)

İsviçre (%75 azalış)

Ürün grubunda lider; Altından Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası

Toplam FOB mücevher ihracatında Altından Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası, 2 milyar dolarlık hacmiyle lider olurken bu grupta en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülke şöyle sıralandı:

Birleşik Arap Emirlikleri (313 milyon $/ %12 Artış)

Amerika Birleşik Devletleri (288 milyon $/ %11 Artış

Hong Kong (237 milyın $/ %14 Artış)

Libya (126 milyon $/ %81 Artış)

İsrail (110 milyon $/ %2 Düşüş)

Diğer ürün grupları ve bu gruplarda gerçekleşen ihracat miktarları ise şöyle:

İşlenmemiş veya Yarı İşlenmiş Altın: 1,7 milyar $

Pırlantalı Altından Mücevherci Eşyası: 151 milyon $

Gümüşten Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası: 115 milyon $

(İHA)

Kaynak: İHA