Mücahit Birinci kimdir? Yavuz Bahadıroğlu'nun oğlu Mücahit Birinci kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mücahit Birinci kimdir? Yavuz Bahadıroğlu'nun oğlu Mücahit Birinci kaç yaşında, nereli?

22.01.2021 00:54 | Son Güncelleme: 22.01.2021 00:57
Mücahit Birinci kimdir? Yavuz Bahadıroğlu'nun oğlu Mücahit Birinci kaç yaşında, nereli?

Mücahit Birinci kimdir? Sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Mücahit Birinci kimdir? Yavuz Bahadıroğlu'nun oğlu Mücahit Birinci kaç yaşında, nereli? Hangi üniversiteden mezun olmuştur? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?

Merak edilen isimler arasında olan Mücahit Birinci araştırılıyor. Habertürk'te Nedir Ne Değildir'in konuklarından birisi olan Mücahit Birinci kimdir, nerelidir, kaç yaşında, mesleği ne?

MÜCAHİT BİRİNCİ KİMDİR?

Mücahit Birinci 1974 yılında Rize'de doğdu. Mücahit Birinci ilkokulu Abdi İpekçi İlkokulu'nda okudu. Ortaokul ve lise öğrenimimi Akasya Koleji'nde tamamladı. Mücahit Birinci 1998'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Avukatlık mesleğine 2000 yılında başlayan Birinci; Tefekkür, Yeni Yaklaşım gibi dergi ve internet sitelerinde Türkiye, dünya siyaseti ve yakın tarih üzerine köşe yazıları kaleme almaktadır.

Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD), Şehriyar Derneği, Demokrat Hukukçular Derneği, Kas Hastalıkları Derneği gibi pek çok sivil toplum kuruluşuna üye olan Birinci, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ümit Özdağ Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Şener Şeyma Subaşı Jennifer Lopez İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Gönül Ünal Karaman Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Rusya Ankara Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mücahit Birinci kimdir? Yavuz Bahadıroğlu'nun oğlu Mücahit Birinci kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 00:57:22. #1.15#
title