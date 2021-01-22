Mücahit Birinci kimdir? Yavuz Bahadıroğlu'nun oğlu Mücahit Birinci kaç yaşında, nereli?

Mücahit Birinci kimdir? Sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Mücahit Birinci kimdir? Yavuz Bahadıroğlu'nun oğlu Mücahit Birinci kaç yaşında, nereli? Hangi üniversiteden mezun olmuştur? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?

Merak edilen isimler arasında olan Mücahit Birinci araştırılıyor. Habertürk'te Nedir Ne Değildir'in konuklarından birisi olan Mücahit Birinci kimdir, nerelidir, kaç yaşında, mesleği ne?

MÜCAHİT BİRİNCİ KİMDİR?

Mücahit Birinci 1974 yılında Rize'de doğdu. Mücahit Birinci ilkokulu Abdi İpekçi İlkokulu'nda okudu. Ortaokul ve lise öğrenimimi Akasya Koleji'nde tamamladı. Mücahit Birinci 1998'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Avukatlık mesleğine 2000 yılında başlayan Birinci; Tefekkür, Yeni Yaklaşım gibi dergi ve internet sitelerinde Türkiye, dünya siyaseti ve yakın tarih üzerine köşe yazıları kaleme almaktadır.

Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD), Şehriyar Derneği, Demokrat Hukukçular Derneği, Kas Hastalıkları Derneği gibi pek çok sivil toplum kuruluşuna üye olan Birinci, evli ve 1 çocuk babasıdır.