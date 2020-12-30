Muazzez İlmiye Çığ: Noel geleneğinin kökeni Orta Asya'da kutlanan 'Nardugan Bayramı'

Dünyaca ünlü Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, Noel'de ve pek çok ülkede yılbaşında çam ağacı süsleme geleneğinin Türklere özgü bir gelenek olduğunu söyledi.

Dünyaca ünlü Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, Noel'de ve pek çok ülkede yılbaşında çam ağacı süsleme geleneğinin Türklere özgü bir gelenek olduğunu söyledi. Çığ'a göre, bu geleneğin kökeni Orta Asya Türk toplumlarının kutladığı Nardugan Bayramı.

Kaynak: DailyMotion.com