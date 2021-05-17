MTV Sinema ve TV Ödülleri'ni kazananlar açıklandı
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MTV Sinema ve TV Ödülleri'ni kazananlar açıklandı

MTV Sinema ve TV Ödülleri'ni kazananlar açıklandı
Hürriyet - Haberler | Magazin

İşte gecede ödül kazananlarEn iyi film: To All the Boys: Always and ForeverEn iyi şov: WandaVisionBir filmde sergilenen en iyi performans: Chadwick Boseman (Ma Rainey's Black BottomBir şovda sergilenen en iyi performans: Elizabeth Olsen (WandaVision)En iyi kahraman: Anthony Mackie (The Falcon...

İşte gecede ödül kazananlar

En iyi film: To All the Boys: Always and Forever

En iyi şov: WandaVision

Bir filmde sergilenen en iyi performans: Chadwick Boseman (Ma Rainey's Black Bottom

Bir şovda sergilenen en iyi performans: Elizabeth Olsen (WandaVision)

En iyi kahraman: Anthony Mackie (The Falcon and the Winter Soldier)

En iyi öpücük: Chase Stokes & Madelyn Cline (Outer Banks)

Komedi dalında en iyi performans: Leslie Jones (Coming 2 America)

Atılım gösteren performans: Rege´-Jean Page (Bridgerton)

En iyi dövüş sahnesi: Wanda, Agatha'ya Karşı: WandaVision

En iyi ikili: Anthony Mackie & Sebastian Stan: The Falcon and the Winter Soldier

Ayrıca Avengers filmlerinde Black Widow rolüyle yıldızını parlatan Scarlett Johansson da MTV'nin Nesil Ödülü'ne layık görüldü. Oyuncu; daha önce bu ödülle onurlandırılan Sandra Bullock, Jim Carrey, Tom Cruise, Johnny Depp, Robert Downey Jr., Jamie Foxx, Dwayne Johnson ve Mike Myers gibi isimlerin arasına katılmış oldu.

Kaynak: Hürriyet

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