MTV Sinema ve TV Ödülleri'ni kazananlar açıklandı

İşte gecede ödül kazananlarEn iyi film: To All the Boys: Always and ForeverEn iyi şov: WandaVisionBir filmde sergilenen en iyi performans: Chadwick Boseman (Ma Rainey's Black BottomBir şovda sergilenen en iyi performans: Elizabeth Olsen (WandaVision)En iyi kahraman: Anthony Mackie (The Falcon...