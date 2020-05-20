MTAL öğrencilerinden ikinci pandemi klibi
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MTAL öğrencilerinden ikinci pandemi klibi

MTAL öğrencilerinden ikinci pandemi klibi Balıkesir'in Manyas ilçesi kırsal Salur Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve öğretmen ve öğrencileri korona virüs pandemi döneminde moral için ikinci kliplerini çektiler.

20.05.2020 14:30 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:33

MTAL öğrencilerinden ikinci pandemi klibi

BALIKESİR - Balıkesir'in Manyas ilçesi kırsal Salur Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve öğretmen ve öğrencileri korona virüs pandemi döneminde moral için ikinci kliplerini çektiler.

Geçtiğimiz günlerde pandemi dönemi için "Umuda Türkiye" şarkısını besteleyerek, klip yapan Manyas'ın Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müzik gurubu öğretmen ve öğrencileri bu kez "Kovid-19 ile mücadele de meslek liseleriyle Umuda Türkiye şarkısını besteleyerek, klip haline getirdiler. Müzik öğretmenleri Gözde Bozer yönetiminde öğretmen ve öğrencilerin evlerinden müzik aletlerini çalarak ve sözleriyle katılarak hazırlanan klip beğeni topladı. Klipte öğretmenler Murat Kaya, Didem Öztürk, Selda Yakut, Oktay Avcı, Nazlı Karaaslan ile öğrenciler Ömer Bayram, Orhan Çakıroğlu ve Selçuk Çelebi görev aldı.

MTAL Müdürü Kadri Kılıç, korona virüsle mücadelede bu zorlu ve uzun süreçte, yapmış oldukları üretimlerle çok büyük destek verdiklerini ve bu ülke için ne kadar önemli olduklarını kanıtlamış olduklarını söyledi. Salur MTAL olarak siperlikli maske üreterek katkı sunduklarına vurgu yaparak, şimdi de "Umuda Türkiye " şarkısının ikincisini besteleyerek klip haline getirdiklerini vurguladı. Kılıç, kendilerine her zaman olduğu gibi yine destek olan Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya ve ilçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Demir'e teşekkür ettiğini söyledi.

MTAL öğrencilerinden ikinci pandemi klibi

Kaynak: İHA

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