MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sorgulama ekranı!
MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Henüz resmi bir tarih verilmemiş olsa da, geçmiş yılların takvimine bakıldığında, 2025 MSÜ tercih sonuçlarının Mayıs ayının ikinci haftasında açıklanması bekleniyor.
2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları, askeri öğrenci adaylarının gündeminde yer alıyor. 18 Nisan 2025 tarihinde tamamlanan tercih sürecinin ardından, adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sorgulama ekranı!
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 tercih sonuçları henüz açıklanmadı.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025 MSÜ tercih sonuçlarının Mayıs ayının ikinci haftasında açıklanması bekleniyor. Adaylar, sonuçlarını PERTEM üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecekler.
MSÜ TERCİH SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?
MSÜ tercih sonuçları açıklandığında, adaylar sonuçlarını personeltemin.msb.gov.tr adresinden öğrenebilecekler.