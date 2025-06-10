MSÜ sonuçları açıklandı mı? 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı!

MSÜ sonuçları açıklandı mı? 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı!
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Milli Savunma Üniversitesi'nde (MSÜ) eğitim almak isteyen binlerce adayın gözü kulağı "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabında. 2025 yılı için tercihler tamamlandı ancak tercih sonuçlarının ilan edilip edilmediği merak ediliyor.

"MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı?" ve "MSÜ tercih sonuçları nereden sorgulanır?" gibi sorular, sosyal medya ve arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle ikinci seçim aşamasına katılacak adaylar için bu süreç büyük önem taşıyor. Peki, 2025 yılına ait MSÜ tercih sonuçları ne zaman erişime açılacak? İşte tüm detaylar ve resmi sorgulama ekranı bilgileri...

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından resmi bir tarih duyurusu yapılmamış olsa da, önceki yılların takvimine göre 2025 MSÜ tercih sonuçlarının Haziran ayının ikinci haftasında açıklanması öngörülmektedir.

MSÜ sonuçları açıklandı mı? 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı!

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Tercih sonuçları açıklandığında, adaylar sonuçlarını Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Personel Temin Sistemi (PERTEM) olan personeltemin.msb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabileceklerdir.

MSÜ sonuçları açıklandı mı? 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı!

MSÜ MÜLAKATLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MSÜ tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, ikinci seçim aşamaları olan fiziki yeterlilik ve mülakat süreçleri başlayacaktır. Geçtiğimiz yıl bu aşamalar 26 Haziran - 20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Bu yıl da benzer bir takvim öngörülmektedir.

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